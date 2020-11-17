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МТС обеспечила резидентов ОЭЗ «Томск» доступом к промышленному интернету вещей

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МТС сообщила о запуске сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе NB-IoT (Narrow Band IoT) на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Томске (ОЭЗ).

Сеть МТС на основе технология NB-IoT поможет компаниям-резидентам ОЭЗ существенно снизить затраты на внедрение IoT-решений и умных устройств: по сравнению с существующими стандартами для М2М сеть нового стандарта обладает увеличенной емкостью, высокой радиочувствительностью, долгим сроком службы и низкой стоимостью радиомодулей. Пользователи смогут подключать к базовой станции десятки тысяч устройств, способных работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.

Сеть на основе NB-IoT запущена на всей территории томской ОЭЗ, которая включает в себя комплекс из нескольких зданий – от исследовательских и производственных корпусов до теннисного корта и детского сада. На сегодняшний день 44 компании-резидента занимаются разработками в сфере ИТ и электроники, медицины и биотехнологий, нано- и ресурсосберегающих технологий.

Также были проведены работы по улучшению зоны покрытия LTE и увеличению скорости мобильного интернета на 50% на территории всей площадки ОЭЗ.

«Мы видим большой потенциал в развитии решений на базе интернета вещей среди компаний-резидентов особой экономической зоны. Томские инноваторы всегда были нацелены на внедрение передовых технологий как в производство, так и в развитие инфраструктуры города, медицины и образования. Я уверена, что наши совместные усилия будут способствовать прорыву в науке, разработке и внедрению проектов в сферах умного города и производства, что в результате сможет улучшить качество жизни людей», – отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

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