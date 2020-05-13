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Fortinet сообщила результаты деятельности за первый квартал 2020 года

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Fortinet объявила финансовые результаты за I квартал 2020 года, завершившийся 31 марта. Общая выручка составила $576,9 млн, увеличившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от продуктовых продаж составила $192,3 млн, что на 18% выше по аналогичного показателя прошлого года. Объем заказов (billings) составил $667,8 млн, что на 21% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отсроченные поступления составили $2,23 млрд, увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Операционная рентабельность по GAAP составила 20,1%, что на 940 базисных пунктов выше прошлогоднего показателя. Необщепринятая (non-GAAP) операционная рентабельность составила 22,3%, что на 190 базисных пунктов выше прошлогоднего показателя. Разводненная чистая прибыль на акцию по GAAP составила $0,60. Необщепринятая (non-GAAP) разводненная чистая прибыль на акцию составила $0,60.

Операционный денежный поток составил $319,4 млн. Свободный денежный поток составил $241,8 млн, на $50,7 млн больше прошлогоднего показателя. Сумма наличных, выплаченных за выкуп акций составила $889,9 млн.

«Наши сильные показатели в первом квартале являются результатом стратегических внутренних инвестиций, направленных на разработку ведущих в отрасли продуктов и услуг, выход на смежные рынки, увеличение глобального штата продаж и расширение каналов поставок вынаших глобальных продаж и инвестирования в канал», - отметил Кен Кси (Ken Xie), основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании. – «Fortinet является важным стратегическим партнером для наших клиентов. Для поддержки удаленной работы, наше собственное устройство обработки данных для безопасности FortiASIC (SPU) может обеспечить пропускную способность VPN в 10 раз выше по сравнению с решениями конкурентов. Это значительное преимущество, как мы считаем, является одной из причин, благодаря которым мы продолжим наращивать долю рынка в период сложных экономических условий. Мы уверены, что наши проверенные участниками рынка предложения для удаленных сотрудников и защищенных сетей SD-WAN, а также наши платформы FortiGate с использованием собственных SPU, гибридные и мультиоблачные предложения, предоставляют компаниям более рентабельные решения для всей их цифровой инфраструктуры».

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