Fortinet покупает разработчика системы безопасности для конечных точек enSilo

Fortinet, поставщик глобальных интегрированных и автоматизированных решений для обеспечения кибербезопасности, объявил о завершении приобретения enSilo, частной компании с головным офисом в Сан-Франциско (Калифорния), разрабатывающей системы для обсепечения безопасности конечных точек. Это приобретение поможет нарастить возможности платформы Fortinet Security Fabric, укрепит создаваемые компанией Fortinet продукты и обеспечит пользователей передовыми решениями для защиты конечных точек, предоставив следующую функциональность: автоматизированная защита в реальном времени от наиболее опасных угроз и набор служб реагирования на инциденты, разработанная командой экспертов по киберугрозам; запатентованные технологии трассировки кода, позволяющие отражать кибератаки и предотвращать возникновение утечек данных и заражение вредоносным ПО; это поможет соответствовать требованиям PCI, HIPAA и GDPR; легковесный агент с функцией защиты для различных операционных систем, включая Linux, Windows и macOS; уникальная система координированной защиты для интернета вещей (IoT), осуществляющая встроенный контроль доступа и защиту для конечных точек; гибкое локальное и облачное развертывание с возможностью многопользовательской аренды и масштабирования до сотен тысяч конечных точек.

Компания Fortinet намерена предложить клиентам новые продукты защиты. Рост эффективности будет достигаться за счет интеграции технологии обнаружения и реагирования для конечных точек (EDR), разработанной в enSilo, с решениями Fortinet: FortiSIEM, набором функций анализа поведения пользователей FortiInsight UEBA и FortiNAC. Компании смогут получать оценку событий на конечных точках и осуществлять тщательно скоординированный, динамический контроль за поведением сети, пользователей и хоста в пределах контролируемого пространства.

Аналогичная функциональность ждет поставщиков управляемых услуг по обеспечению безопасности (MSSP). Они смогут в полном объеме извлечь пользу от объединения компаний и предоставят клиентам комплексный и эффективный продукт для управляемого обнаружения и реагирования для защиты конечных точек (MDR).

Еще до своего приобретения компания enSilo выступала партнером и предлагала готовые решения для платформы Fortinet Security Fabric. Ее продукты уже сейчас можно использовать в межсетевых экранах следующего поколения FortiGate, FortiSandbox, FortiSIEM и FortiClient. Они создают дополнительный уровень безопасности, который помогает обнаружению и применению средств защиты, позволяя организациям сократить время на обнаружение злонамеренных атак, их изучение и устранение.

Кен Се (Ken Xie), основатель, председатель совета директоров и генеральный директор компании Fortinet, сказал: «По мере развития корпоративных сетей и расширения их рабочей среды, от облаков до периферийных устройств и Интернета вещей, происходит экспоненциальный рост поверхности кибератак. Обеспечивать защиту всего периметра становится значительно сложней. Стратегии поиска угроз вручную или применение точечных средств защиты становятся неэффективными, когда дело доходит до контроля или защиты новых областей. Взамен прежнего подхода нужно объединять вместе средства безопасности и инструменты сетевой поддержки, согласовывать их работу, чтобы эффективно сдерживать угрозы на скоростях работы самой сети. Приобретая компанию enSilo, мы получаем в свое распряжение функции автоматизированного обнаружения, защиты и реагирования в реальном времени. Они будут добавлены в нашу платформу безопасности Fortinet Security Fabric для усиления защиты конечных точек и данных на границе сетей».

Рой Катмор (Roy Katmor), генеральный директор и основатель компании enSilo, сказал: «Объединяясь, компании enSilo и Fortinet будут совместными усилиями решать наиболее сложные задачи клиентов, обеспечивая защиту для конечных точек, их соответствующих операций и данных. Теперь запатентованные технологии enSilo для усиленной защиты конечных точек и реагирования станут доступны компании Fortinet и появятся в ее широком портфеле продуктов для безопасности».

Дэйв Грубер (Dave Gruber), старший аналитик компании Enterprise Strategy Group (ESG), сказал: «Согласно результатам исследования ESG, 76% организаций отмечают, что за прошедшие два года значительно возросла сложность обнаружения и реагирования. Компания Fortinet решает эту задачу путем создания интегрированной платформы защиты конечных точек, сетевой и облачной инфраструктуры. Сделанный шаг, направленный на бесшовное добавление к платформе Fortinet автоматизированных возможностей EDR компании enSilo, улучшит точность и скорость получаемых предупреждений. Это позволит оперативнее обнаруживать угрозы и ускорит ответную реакцию на инциденты».