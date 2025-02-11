Комплит ЦОД

Дата-центр КОМПЛИТ построен и введен в эксплуатацию в 2014 году. Инфраструктура дата-центра и процессы эксплуатации соответствуют уровню Тіеr III. Дата-центр предоставляет услуги аренды облачных серверов, размещения оборудования заказчика (colocation), аренды каналов передачи данных.