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Комплит ЦОД


Дата-центр КОМПЛИТ построен и введен в эксплуатацию в 2014 году. Инфраструктура дата-центра и процессы эксплуатации соответствуют уровню Тіеr III. Дата-центр предоставляет услуги аренды облачных серверов, размещения оборудования заказчика (colocation), аренды каналов передачи данных.


11.02.2025 Дата-центр «Комплит» открыл демолабораторию для тестирования отечественного и зарубежного ПО 1
21.04.2020 От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность 1
06.11.2018 Говорит и показывает: что умеет indoor-навигация 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Комплит ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:

Комплит - Complete 95 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 2
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Rus.Support - Рус.Саппорт 2 1
HPE Aruba Networks 88 1
Cisco Systems 5120 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
8256 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11097 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6122 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5740 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4242 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 534 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 706 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6417 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20702 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 718 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13837 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3885 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 869 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11656 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 512 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1570 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1007 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 595 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3546 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 1
Оповещение и уведомление - Notification 4651 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1073 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3763 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7316 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7033 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2961 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8208 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 984 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 372 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4022 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4731 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 1
HPE OneView 19 1
Apple iPhone 6 4862 1
HPE SimpliVity 29 1
HPE Synergy 57 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
HPE Certified - HPE Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 1
Apple iOS 7832 1
Google Android 14041 1
1С:CRM 68 1
Сулоев Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 248 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 587 1
Россия - ПФО - Пензенская область 595 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 690 1
Азия - Азиатский регион 5548 1
Европа 21795 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1446 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7012 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6183 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4839 1
Английский язык 6652 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 820 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5781 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 1
POI - points of interest 165 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 720 1
Juniper Research 524 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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