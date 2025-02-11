Комплит ЦОД
Дата-центр КОМПЛИТ построен и введен в эксплуатацию в 2014 году. Инфраструктура дата-центра и процессы эксплуатации соответствуют уровню Тіеr III. Дата-центр предоставляет услуги аренды облачных серверов, размещения оборудования заказчика (colocation), аренды каналов передачи данных.
|11.02.2025
|Дата-центр «Комплит» открыл демолабораторию для тестирования отечественного и зарубежного ПО 1
|21.04.2020
|От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность 1
|06.11.2018
|Говорит и показывает: что умеет indoor-навигация 1
Комплит ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:
|Комплит - Complete 95 3
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 2
|Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
|Rus.Support - Рус.Саппорт 2 1
|HPE Aruba Networks 88 1
|Cisco Systems 5120 1
|HP - Hewlett-Packard 3625 1
|1С 8256 1
|FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 1
|ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 1
|Juniper Research 524 1
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