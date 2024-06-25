Новая эра тщательной высокотемпературной очистки с вертикальным пылесосом H13 Pro от Dreame Technology

Dreame представляет вертикальный пылесос H13 Pro, который поднимает уровень влажной и сухой уборки до новых высот. Инновационные технологии, уникальный дизайн и высокий уровень чистоты и комфорта.

«Тщательная уборка». Dreame H13 Pro предлагает автоматическую очистку щеток для более тщательной уборки дома: промывка щетки происходит при температуре 60 °C, что облегчает удаление жирных пятен и стойких загрязнений, далее следует сушка горячим воздухом температурой 60°C в течение 30 минут для удаления лишней воды, что позволяет оберегать щетку от влажности и предотвращать появление неприятных запахов и рост бактерий. Благодаря этому щетка становится исключительно устойчивой к зимней и дождливой погоде, увеличивая ее срок службы. Модель Dreame H13 Pro также обладает запатентованной функцией автоматической очистки с вращением в двух направлениях, которая имитирует промывку вручную для предотвращения засорения спутанными волосами и эффективной очистки крышки щетки.

Dreame H13 Pro имеет высокоскоростной двигатель и высокую мощность всасывания, которая составляет 18 000 Па, скорость вращения щетки при этом 520 об/мин - такая скорость оборотов позволяет оптимизировать процесс уборки и ускорить всасывание для сведения к минимуму разводов на полу. Благодаря конструкции щетки, которая максимально прилегает к краям с двух сторон, пылесос может убираться в труднодоступных местах, а именно в углах, вдоль стен и плинтусов, а также справиться с уборкой сухого мусора и жидкостей любой консистенции.

«Интеллектуальное управление». Вертикальный пылесос Dreame H13 Pro оснащен интеллектуальной системой регулировки мощности всасывания, автоматически подбирающий подходящий режим для эффективной уборки. Благодаря круговой индикации на пылесосе вы можете понять уровень загрязнения и эффективно осуществить уборку без чрезмерного расхода энергии.

Помимо прочего, Dreame H13 Pro оснащен насадкой со светодиодной подсветкой, которая помогает обнаружить и убрать незаметные загрязнения при любом освещении, и инновационной запатентованной системой GlideWheel™ Power System, которая обеспечивает плавное перемещение пылесоса назад и вперед, что позволяет любому человеку, в том числе и пожилым людям, осуществлять уборку без особого труда.

«Удобство и надежность». С аккумулятором емкостью 4900 мАч Dreame H13 Pro обеспечивает непрерывную уборку в течение 40 минут - это позволяет убрать площадь до 300 м² за один раз без перерывов и подзарядок. Дополнительно, вертикальный пылесос имеет эластичный скребок с гребенкой, который удаляет грязь с основания и выполняет уборку без засорения щетки спутавшимися волосами.

Полный комплект функций вертикального пылесоса H13 Pro от Dreame Technology для влажной и сухой уборки делает ее быстрой, эффективной и приятной. Откройте для себя новый уровень чистоты и комфорта с Dreame!

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