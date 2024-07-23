Dreame R10 Pro Aqua: глубокая чистка с помощью вращающихся швабр

Dreame представляет вертикальный пылесос R10 Pro Aqua, сочетающий в себе эффективность, универсальность и комфорт для новых стандартов домашней уборки.

«Универсальная очистка». Dreame R10 Pro Aqua обладает специальной щеткой spin mop, которая отлично подходит для влажной уборки: насадка позволяет совмещать уборку пылесосом и мытье полов, что позволяет бороться со стойкими пятнами, с которыми не может справиться обычный пылесос: кухонный жир, следы домашних животных, пятна от кофе и чая.

Дополнительно Dreame R10 Pro Aqua оснащен небольшой насадкой для чистки предметов мебели: диванов, кресел и подушек, а также щеткой для нескольких поверхностей, которая позволяет без труда очищать не только полы, но и ковры с высоким ворсом, не прилагая для этого особых усилий.

Технология голубой LED-подсветки позволяет разглядеть не только тускло-освещенные участки, но и выявить незаметные загрязнения в труднодоступных местах для более тщательной уборки.

«Эффективная уборка». Новая усовершенствованная система очистки: многоконусная система фильтрации, которая с эффективностью 99,9% гарантирует чистый и свежий воздух в вашем доме. Благодаря этой технологии пылесос удаляет не только видимый мусор, но и эффективно борется с пылью и мельчайшими частицами диаметром до 0,3 мкм. Высокоскоростной бесщеточный двигатель, мощностью 150 AW, обеспечивает более эффективную очистку с увеличением мощности, меньшим уровнем шума и длительным сроком службы. Все это позволяет беспрепятственно удалить грязь, мусор, волосы и другие загрязнения.

Кроме того, Dreame R10 Pro Aqua оснащен аккумулятором емкостью 8 x 2500 мАч, который обеспечивает 90 минут беспроводной уборки, а взаимозаменяемые аккумуляторные блоки обеспечивают быструю и комфортную зарядку.

«Комфортное управление». Благодаря специальному светодиодному экрану вертикальный пылесос Dreame максимально прост в управлении: во время уборки вы сразу сможете проверять заряд батареи и одним нажатием переключать режимы Eco, Turbo и Med между собой.

Съемная конструкция насадок и валиков позволяет без труда снимать их, стирать и сушить для быстрого удаления загрязнений и неприятных запахов.

Фильтр и пылесборник так же легко снимаются для очистки, облегчая обслуживание пылесоса.

Благодаря сочетанию уникальных технических характеристик, легкому управлению и эргономичному дизайну Dreame R10 Pro Aqua станет вашим незаменимым помощником в уборке по дому.

Стоимость: 32 990 руб.