Начались продажи моющего пылесоса Trouver K30 и версии K30 Mix с расширенными возможностями

Обе модели получили мощные двигатели, систему избавления от волос на валике и шарнир, позволяющих раскладывать их на 180° для уборки под мебелью.

В линейке бренда Trouver появились новые моющие пылесосы Trouver K30. Они обеспечивают высокое качество уборки: мощность всасывания до 250 Вт. Кроме того, теперь мыть пол можно даже глубоко под кроватью: пылесос легко раскладывается в горизонтальное положение. Модель Trouver K30 Mix может заинтересовать тех, кто не хочет покупать и хранить несколько пылесосов для разных задач: разборная конструкция и множество дополнительных насадок превращают это устройство в поистине универсального помощника в борьбе за чистоту.





Высокая мощность всасывания 18 000 Па

Мощность всасывания имеет принципиальное значение для любого пылесоса. Trouver K30 получил новый двигатель, который позволяет достичь мощности всасывания до 18 000 Па. Его бесщеточная конструкция делает работу относительно тихой — вам не придется беспокоить членов семьи, если они отдыхают.

Угол наклона до 180°

Компания заботится о чистоте каждого уголка в доме. Специальная конструкция Trouver K30 позволяет раскладывать пылесос при уборке на 180°, не опасаясь при этом, что вода из контейнера попадет в двигатель и выведет его из строя. Небольшая высота насадки (8 см) и корпуса самого пылесоса (14 см) облегчают уборку даже под мебелью с маленькими ножками.

Еще одно решение, облегчающее уборку — приводы в колесах. Когда вы начинаете перемещать пылесос по полу, они помогают вам, поэтому даже для уборки больших помещений требуются минимальные усилия.

Высокая скорость вращения для эффективной уборки

Большинство моющих пылесосов использую вращающийся валик для работы. Однако, качество мытья зависит и от мощности привода. В Trouver K30 валик вращается со скоростью 500 об/мин, за счет чего он активно оттирает даже сложные загрязнения. Ведь чем выше скорость, тем больше движений сделает валик по полу.

Информативный дисплей для контроля параметров

Инженеры Trouver уверены, что современные устройства для уборки должны быть максимально самостоятельными и требовать минимум вмешательства со стороны человека. Новые модели способны автоматически определять степень загрязнения и выбирать оптимальный режим двигателя. При этом владелец видит всю необходимую информацию на цветном дисплее корпуса. Здесь отображается количество загрязнений, режим работы, а также состояние аккумулятора.

Система очистки от намотавшихся волос

Многолетний опыт создания пылесосов позволит производителю Trouver K30 избавить новую модель от традиционных слабых мест более ранних версий. В частности, инженеры обратили внимание, что наматывающиеся на валик волосы снижают эффективность уборки и обычно требуют ручной очистки. Конструкция щетки Trouver K30 позволяет избавляться от волос в автоматическом режиме. Для этого щетка при очистке вращается в двух направлениях, имитируя движения при ручной очистке, а специальный скребок в верхней части помогает счищать волосы и отправлять их в контейнер.

Сушка теплым воздухом

В новых Trouver K30 и Trouver K30 Mix воздух для сушки валика предварительно подогревается до 60 °С. После отжима валик просушивается теплым воздухом в течение получаса. Это позволяет избежать появления неприятных запахов и всегда хранить щетку сухой.

Простое и безопасное обслуживание

После окончания уборки и промывки валика владельцам моющих пылесосов необходимо опорожнить и промыть бачок с грязной водой. Чтобы во время этой процедуры волосы и другие крупные частицы не попали в канализацию и не засорили ее, в Trouver K30 и K30 Mix добавили дополнительный фильтр, который отделяет твердые частицы. Таким образом, основной мусор можно выбросить в ведро, а отработанную воду — вылить в раковину, не опасаясь последствий.





Расширенные возможности в Trouver K30 Mix

Версия Mix представляет собой эффективное решение для очистки всех основных поверхностей в доме. Теперь не нужно покупать сразу несколько пылесосов для разных задач. Блок с двигателем и фильтрами мощно использовать с разными насадками: например, с традиционной удлинительной трубой и щеткой для сухой уборки, моторизированной мини-щеткой для работы с мягкой мебелью или комбинированной насадкой для удаления пыли с мебели и других поверхностей.

Новые пылесосы Trouver K30 и K30 Mix можно приобрести с 11 февраля на официальном сайте Trouver, а также в магазинах-партнерах: «М.Видео», «Ситилинк», DNS, «Технопарк».

Рекомендованные розничные цены:

●Trouver K30 — 34 990 рублей,

●Trouver K30 Mix — 42 990 рублей.

О компании

Trouver — восходящая звезда в сфере технологий для умного дома. Основные продукты компании призваны обогащать и улучшать образ жизни, открывая будущее, полное неограниченных возможностей.

Следите за нами в официальном паблике компании в ВКонтакте.

Официальный сайт