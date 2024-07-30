Dreame представляет новый моющий робот-пылесос Dreame Trouver S10

Компания Dreame, один из мировых производителей интеллектуальной техники для домашней уборки, запускает продажи нового робота-пылесоса Dreame Trouver S10 для сухой, влажной и комбинированной уборки. Это мощная модель, способная убирать помещения площадью до 200 м² с различными типами покрытий без подзарядки. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

В Dreame Trouver S10 использован высокоскоростной мотор с фирменной технологией Vormax™, обеспечивающий роботу-пылесосу мощность всасывания до 7000 Па. Такая особенность позволяет новинке легко очищать как твердые покрытия, так и ковры. Крупный мусор тоже не станет проблемой для Dreame Trouver S10.

Качество уборки зависит не только от характеристик робота, но и от алгоритмов его навигации. Комбинация LDS и динамического лазера позволяет Dreame Trouver S10 строить детализированные карты помещений и тщательно убирать всю площадь, не пропуская участков. При этом робот с помощью технологии 3DAdapt умеет определять препятствия на пути и объезжать их.

Новый моющий робот-пылесос Dreame Trouver S10

Dreame Trouver S10 получил усовершенствованную систему влажной уборки полов с помощью вибрационной платформы с салфеткой. Вибрация со скоростью до 3500 раз в минуту облегчает удаление сложных засохших пятен и повышает эффективность уборки примерно на 30% по сравнению с моделями, использующими двойные швабры.

Пыль и мусор часто скапливаются у плинтусов и в углах комнаты. Круглые корпуса роботов обычно мешают качественно очистить эти участки, но Dreame Trouver S10 лучше справляется с такой задачей за счет технологии RoboSwing. Он определяет сложные участки и с помощью особого движения корпуса очищает их.

Dreame Trouver S10 оснащен ультразвуковыми датчиками, которые помогают ему распознавать ковры. Если робот начинает заезжать на ковер, он автоматически поднимает платформу с влажной салфеткой, чтобы не намочить и не испачкать мягкое покрытие. Максимальная высота подъема составляет 7 мм. В приложении Dreame Home пользователь может настроить робот так, чтобы он объезжал ковры. Такой опцией стоит воспользоваться, если длина ворса превышает максимальную высоту подъема платформы.

Dreame Trouver S10 может стать настоящим помощником и поддерживать чистоту полов даже в больших квартирах и частных домах.

Новые роботы-пылесосы Dreame Trouver S10 можно приобрести с 30 июля на официальном сайте Dreame, а также в магазинах-партнерах: «М.Видео», «Ситилинк», DNS, «Технопарк» и «Всесмарт». Рекомендованная розничная цена Dreame Trouver S10 составляет 37,9 тыс. руб. На старте продаж новый робот-пылесос предложат по промо-цене 24,9 тыс. руб.