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Tecno дебютирует с технологией складного смартфона

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno поделился материалами, в которых представлена концепция нового складного смартфона. В ролике раскрываются передовые возможности бренда в области дизайна мобильных устройств.

Phantom V — это концепция складного смартфона, которая фокусируется на конструкции раздвижного экрана. Находясь на стыке смартфонов, планшетов и компьютеров Phantom V позволяет пользоваться большим масштабируемым экраном в компактном и стильном устройстве.

Phantom V оснащен дисплеем, который открывается и выдвигается вперед, превращаясь в большой 10,1-дюймовый экран. Технология масштабирования экрана открывает новые возможности для просмотра кино, видеороликов и презентаций. Смартфон будет полезен в долгих поездках и на деловых встречах.

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Phantom V

Phantom V отличается тонкой рамкой как в сложенном виде, так и в режиме 10,1-дюймового развернутого экрана.

На тыльной стороне корпуса расположен многофункциональный экран, позволяющий расширить возможности устройства и создавать собственные сценарии использования в соответствии с различными потребностями.

В погоне за трендом на супераппы
Цифровизация

Усовершенствованный дисплей Phantom V состоит из 11 слоев, что обеспечивает повышенную гибкость и долговечность. Корпус из титанового сплава аэрокосмического класса и специальный механизм раскрытия экрана придают телефону дополнительную прочность.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет-устройства), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.

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