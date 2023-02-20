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Цены на интернет в России могут вырасти из-за новых пошлин на иностранное оборудование

Консорциум «Телекоммуникационные технологии», в который входят «Ростелеком и «Ростех», просит ввести 20-процентные пошлины на иностранные системы для ускорения оптоволоконных линий связи. Сделать это, уверены представители объединения, необходимо для развития отечественных решений. Эксперты считают, что стоимость интернета для россиян в случае введения таких ограничений, подскочит на 10%.

Избавиться от конкурентов

Консорциум «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ), в который входят «Ростелеком, «Ростех», группа «Элемент» и другие, предложил Минпромторгу ввести импортные пошлины на системы, предназначенные для ускорения оптоволоконных линий связи. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо объединения, которое было отправлено ведомству.

Речь идет о заграничных DWDM- и DAS-системах – их предлагают обложить 20-процентной пошлиной, чтобы поддержать российских производителей и стимулировать импортозамещение. В качестве альтернативы называются продукты отечественного разработчика телеком-оборудования «Т8».

Представители АНО ТТ проанализировали итоги тендеров государственных закупок в 2022 г. и пришли к выводу, что после ухода из России иностранных вендоров первого эшелона пришли «игроки второй волны, которые не так хороши по технике, но крайне агрессивны по цене». Отечественным разработчикам сложно конкурировать с китайскими, индийскими, израильскими и американскими производителями радиоэлектронной продукции.

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Фото: © paulprescott / Фотобанк Фотодженика
90% российских сетей связи до сих пор используют импортное оборудование

В консорциуме считают, что в России можно повсеместно использовать DWDM-системы «Волга» и DAS-системы «Дунай», разработанные компанией Т8.

В Минпромторге «Коммерсанту» сообщили, что с 2020 г. прорабатывают вопрос о необходимости введения импортных пошлин на определенные виды радиоэлектронной продукции. Просьбу консорциума в ведомстве обещали рассмотреть, если тот предоставит обоснования и комплексный анализ мощностей и объемов производства российской аналогичной продукции.

Что думают на рынке

Далеко не все игроки российского телеком-рынка согласны с призывами ограничить ввоз иностранного оборудования. В беседе с CNews представители МТС выразили сомнение в том, что после введения импортных пошлин удастся сохранить стабильность работы сетей связи.

«Надо оценивать возможности оборудования и способность заказчика обеспечить необходимый объем, – объяснил оператор. – Стабильность работы сетей связи требует взвешенных регуляторных решений, которые надо принимать по итогам экспертного обсуждения».

В разговоре с «Коммерсантом» представители «Мегафона» также выразили скепсис, заявив, что затраты операторов лишь возрастут. Кроме того, уверены в компании, остается вопрос совместимости ранее построенной инфраструктуры с российскими решениями.

Другой собеседник изданий на рынке производителей оборудования считает, что после введения заградительных мерстоимость проводного интернета в России подскочит на 5–10%.

О DWDM и DAS

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) – это современная технология передачи большого числа оптических каналов по одному оптическому волокну, которая используется для организации высокоскоростных сетей связи. Она лежит в основе нового поколения сетевых технологий.

Телекоммуникационное DWDM-оборудование применяется для организации магистральных систем связи между крупными населенными пунктами, и в городских оптических сетях. Каждый сегодня появляются новые сервисы и пользовательские приложения, которые дополнительно нагружают сеть – и поэтому для транспортировки трафика на высоких скоростях нужна технология передачи данных, которая обладает адекватной производительностью и позволяет оператору масштабировать сеть, не меняя инфраструктуру. DWDM-системы как раз таки наращивают производительность сети, увеличивая ее пропускную способность.

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Поддержка ИТ-отрасли

DAS (Direct Attached Storage) – это система хранения данных с прямым подключением к серверу или рабочей станции (без помощи сети хранения данных). Представляет собой программно-аппаратный комплекс.

Система DAS подключена напрямую к серверу, поэтому другое ее название – SAS (Server Attached Software). Другие серверы могут получить доступ только через сервер владельца. Основное преимущество SAS перед другими вариантами – низкая стоимость и высокое быстродействие, она хороша для хранения потоковых мультимедиа данных благодаря высокой скорости обмена с дисками, а также возможности построения емких систем.

Большинство российских сетей связи сегодня используют импортные системы DWDM и DAS. По данным iKS-Consulting, в 2018 г. лидером этого рынка с долей в 57% стала китайская компания Huawei. Ее оборудование было представлено на магистральных сетях «Ростелекома», других сотовых операторов и «Транстелекома», Банка России, «Сбербанка», НСПК, «Связьтранснефти», РЖД, «Автодора» и др. Также в тройку лидеров по поставкам DWDM-оборудования на российский рынок в 2018 г. вошли израильская ECI (20%) и российская T8 (10%).

В 2021 г. в беседе с CNews генеральный директор Т8 Владимир Терещиков сообщал, что компания оборудование для операторов связи, ИТ-компаний, ЦОД и промышленных предприятий, обеспечивая примерно 10% российского рынка DWDM.

Что известно про Т8

Компания Т8 была создана в 2008 г., по данным Kartoteka.ru, организация на 68% принадлежит Владимиру Терещикову, еще 24% – Константину Марченко, 5% – Андрею Леонову, 3% – Галине Жарый.

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Безопасность

Как сообщается на сайте Т8, компания предлагает заказчикам комплексные решения для построения DWDM-сетей: проектирование, поставка, инсталляция оборудования и сервисное обслуживание. Оборудование предназначено для построения городских и магистральных сетей, межсоединений ЦОД и транспортных сетей 5G.

По итогам 2021 г. разработчика телеком-оборудования составила 3,3 млрд руб., чистая прибыль достигла 873 млн руб. В 2021 г. CNews писал о том, что «Ростелеком» заключил с T8 контракт на 4 млрд руб. на поставку DWDM-оборудования.

Так, «Т8» выпускает платформу «Волга» с пропускной способностью до 600 Гбит/с. В компании сообщают, что ее решения использовались в ходе Олимпиады в Сочи, а сегодня на их базе создаются магистральные каналы связи для «Газпрома» и «Сбербанка».

Анжела Патракова

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