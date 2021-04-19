Производители российской электроники потребовали у властей особые права

Организации - производители микроэлектроники предложили властям России законодательно закрепить понятие консорциума. Они полагают, что сейчас без зафиксированного в законе статуса им тяжело выстраивать диалог с государством, с их мнением могут не считаться.

Консорциумы — в текст ФЗ

Как стало известно CNews, представители российской отрасли микроэлектроники предложили властям закрепить в федеральном законе «О промышленной политике в России» понятие консорциума и зафиксировать особые права подобных объединений.

Соответствующий проект изменений в упомянутый закон был направлен в Минпромторг и Совет Федерации. Авторы предложений: АНО развития радиоэлектронной отрасли консорциум «Вычислительная техника» и АНО содействия в развитии цифровой инфраструктуры консорциум «Телекоммуникационные технологии».

Авторы инициативы предлагают определять консорциум как «входящую в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности некоммерческую организацию, созданную в соответствии с законодательством России для представления и защиты профессиональных интересов субъектов деятельности в определенной сфере промышленности, в том числе путем реализации мер стимулирования деятельности в сфере промышленности и осуществления общественного контроля в установленных сферах».

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В упомянутых АНО отмечают, что главная цель консорциумов — увеличить долю рынка, приходящуюся на отечественных производителей радиоэлектронной продукции, обеспечив защиту их интересов.

В АНО также добавляют, что, например, понятия ассоциации в законе о промышленной политике тоже нет.

Для чего это нужно

По словам гендиректора «Вычислительной техники» Светланы Легостаевой, сегодня в России в электронной промышленности уже создано и работает несколько консорциумов по каждому сегменту продукции. При этом она полагает, что при отсутствии законодательно закрепленного статуса консорциума невозможна полноценная защита интересов участников отрасли.

«Консорциумы созданы при поддержке Минпромторга, так что с этим ведомством, а также с Минцифры удалось выстроить конструктивную работу, — поясняет Легостаева. — Но, поскольку статус консорциума не закреплен в федеральном законодательстве, не прописаны его полномочия, не все ведомства готовы к диалогу с нами. Ряд госорганов, играющих важную роль, в том числе в формировании спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию, к сожалению, могут игнорировать нашу точку зрения».

Легостаева также отмечает, что сейчас, несмотря на то, что защита интересов отечественных разработчиков и производителей является целью ее организации, ни одна инстанция не будет рассматривать обращения и жалобы консорциумов, потому что они не имеют полномочий в правовом поле.

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«К тому же экспертиза участников консорциума по сложным технологическим вопросам в радиоэлектронной сфере не будет легитимной до тех пор, пока статус консорциума также не будет закреплен в ФЗ», — говорит она. — Наконец, мы пока еще не можем осуществлять общественный контроль над производимой в России электронной продукцией, за ее качеством. Это серьезное упущение, ведь инструмент общественного контроля доказал свою эффективность в других отраслях — в строительстве, оценке и т. д.». Все опять же упирается в отсутствие законодательно закрепленного статуса, говорит она.

«При условии закрепленного статуса консорциума в федеральном законе диалог с властью будет более эффективен, к мнению участников отрасли не смогут не прислушаться», — заключает Легостаева.

Некоторые подробности об инициаторах поправок

Консорциум «Вычислительная техника» был учрежден 8 апреля 2020 г. российскими разработчиками и производителями электроники при поддержке Минпромторга — для развития радиоэлектронной отрасли, защиты интересов отечественных разработчиков и производителей вычислительной техники, а также с целью формирования условий для увеличения их доли рынка.

В состав учредителей консорциума входят компании «Аквариус», «Булат», «Деловой офис», «Депо электроникс», «КНС групп», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», «Национальные технологии», «Элемент».

Зарегистрированный в конце 2019 г. консорциум «Телекоммуникационные технологии» был создан для поддержки развития производства российского телекоммуникационного оборудования. Его учредителями выступают «Ростех», «РТК центр региональных инициатив» (входит в «Ростелеком») и группа «Элемент».