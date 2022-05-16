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Власти придумали, как резко упростить ввоз смартфонов и ПК в Россию

Власти наделили сразу шесть ИТ-ассоциаций правом выдавать разрешение на ввоз в Россию смартфонов, планшетов, ПК и другой техники, содержащей модули криптографии. Ранее такими полномочиями владело одно из учреждений ФСБ. Это позволит упростить ввоз иностранных устройств и не допустить их нехватки.

Импорт стремится к упрощению

Правительство России придумало, как можно упростить ввоз компьютеров и смартфонов в страну на фоне международных санкций. Для этого был составлен новый расширенный список организаций, предоставляющих разрешение на ввоз устройств с криптографическими средствами в своем составе. К ним относится ПК, смартфоны, ноутбуки, планшеты и др.

Новый список в несколько раз шире предыдущего. Если раньше в него входила лишь одна организация, то теперь их на шесть больше. Другими словами, производитель гаджетов может обратиться за необходимым для ввоза своих устройств разрешением в любое из них, что не только ускоряет процедуру, но и существенно повышает вероятность получения положительного ответа на запрос.

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Правительство всеми силами старается не допустить дефицита техники в России

На момент публикации материала новые правила были утверждены.

Как это работает

Согласно ранее действовавшим нормам, нотификацию для ввоза в Россию устройств с криптографическими средствами выдавал только лишь Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Это специально уполномоченное для выдачи таких документов учреждение.

Новая инициатива Правительства наделяет аналогичными полномочиями шесть ассоциаций, напрямую относящихся к российской ИТ-отрасли. В списке числятся Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Ассоциация разработчиков и производителей электроники, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности «Доверенная платформа», а также Автономная некоммерческая организация (АНО) развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум "Вычислительная техника"» и АНО содействия в развитии цифровой инфраструктуры «Консорциум "Телекоммуникационные технологии"».

Что задумали власти

О необходимости упрощения процедур ввоза на территорию России иностранной техники говорил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках совещания со своими заместителями 16 мая 2022 г. «Существенно упростим правило ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К ним, например, относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны», – заявил председатель Правительства.

Один из способов упрощения – это именно наделение отраслевых ассоциаций полномочиями, которыми ранее располагал один только Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ. По оценке Михаила Мишустина, данный шаг «облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка».

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Безопасность

Важно отметить, что представители ИТ-отрасли получили возможность выдавать нотификации на ввоз техники с криптографическими модулями лишь на временной основе. Однако точные сроки прекращения действия данного разрешения на момент публикации материала известны не были.

Премьер-министр уже подписал необходимое постановление. «Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне санкций, вводимых в отношении России недружественными государствами», – отметили представители российского Правительства.

Дополнительные меры

Наделив отраслевые ассоциации правом выдавать нотификации на ввоз гаджетов с криптографическими модулями, Михаил Мишустин также рассказал о новых мерах по упрощению ввоза средств ввоз средств криптографии для системообразующих организаций. «Для них смягчим таможенный контроль при ввозе тех средств криптографии, которые являются комплектующими для промышленного производства электронного оборудования и техники», – сказал председатель Правительства. По его словам, «это позволит избежать сбоев и остановок в этом секторе».

Как отметили представители Правительства, нововведение «касается исключения требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России». «Основное условие – производители оборудования должны входить в перечень системообразующих предприятий, утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития экономики», – добавили они.

Все перечисленное, в теории, позволит не допустить дефицита компьютеров, смартфонов и прочей импортной техники в России. Из-за спецоперации на Украине из страны ушли десятки компаний, поставлявших электронику на российский рынок. Помимо прочих, это Apple, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung и многие другие. В России нет крупносерийного производства российских ПК – они выпускаются очень ограниченными партиями. Отечественных смартфонов, разрабатывающихся и выпускающихся в России и при всем этом работающих на российской ОС, на момент публикации материала тоже не существовало.

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