Зеленоградский нанотехнологический центр» объединился с ООО «АТГ» с целью организации серийного производства оптических трансиверов

Разработчик и производитель радиоэлектронной аппаратуры АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) и поставщик и производитель модулей трансиверов ООО «АТГ» объединяют технологические и производственные ресурсы с целью организации серийного производства. На новых производственных мощностях АО ЗНТЦ намерено производить более 150 тыс. изделий ежегодно, в том числе с российской фотонной и компонентной базой. Первые партии таких трансиверов будут выпущены уже в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ЗНТЦ.

Трансиверы являются ключевым компонентом сетевой инфраструктуры, центров обработки данных (ЦОД), используются для подключения серверов, хранилищ данных и сетевого оборудования.

По оценке J’son & Partners Consulting, рынок оптических трансиверов является одним из самых быстрорастущих сегментов телекоммуникационного оборудования, в том числе и в России. Так, только за 2023 г. мощность российских дата-центров выросла более чем на 20%. Реализация Национальной программы развития цифровой экономики, создание сети региональных ЦОД, внедрение мобильных сетей пятого поколения и проникновение цифровых сервисов в бизнес и распространение среди населения также будут способствовать увеличению спроса на продукцию.

Компании обладают необходимыми инфраструктурой и опытом для реализации проекта. АО «ЗНТЦ» – резидент ОЭЗ «Технополис Москва», российский разработчик и производитель ЭКБ и ФКБ, а также устройств на их основе. Компания освоила серийное производство фотонных интегральных схем. ООО АТГ – более 15 лет поставщик модулей трансиверов для всех ведущих потребителей России. С 2020 г. ООО АТГ развивает свой производственный участок по их сборке, а также ведет разработку оригинальных конструкций трансиверов. Уровень автоматизации процесса сборки в компании позволяет конкурировать по себестоимости даже с китайскими аналогами. Более 100 наименований продукции ООО «АТГ» включены в реестр Российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.