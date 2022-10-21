В ОЭЗ «Технополис Москва» началось производство микросхем для промышленных устройств и робототехники

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – «Зеленоградский нанотехнологический центр» (АО «ЗНТЦ») – начал выпускать импортозамещающую микроэлектронику для промышленной автоматики, робототехники и других высокотехнологичных отраслей. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Предприятие начинает мелкосерийное производство интегральных микросхем, предназначенных для контроля угла поворота в системах управления различных объектов, в том числе промышленных устройств и бытовой техники. Также разработка будет использоваться в робототехнике. Кроме того, она может применяться в автомобильной отрасли, в системах электронного управления двигателем, для корректировки положения фар и угла наклона кресел», – сказал Владислав Овчинский.

Он добавил, что компания является резидентом ОЭЗ Москвы более 10 лет – с 2011 г. За это время она выручила от продажи продукции и разработок 3,4 млрд руб.

Предприятия, имеющие статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», получают дополнительную поддержку. Они освобождены от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, ставка налога на прибыль для них снижена до двух процентов. Кроме того, с ввозимых ими товаров не взымаются таможенные сборы.

«Предприятия микроэлектронной отрасли составляют большинство среди резидентов особой экономической зоны Москвы. Сегодня их свыше 30. Именно они вносят наиболее ощутимый вклад в развитие столичной высокотехнологичной промышленности. Только за первую половину 2022 г. сумма их инвестиций выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 15 раз – с 700 млн руб. до 11 млрд руб. В частности, “Зеленоградский нанотехнологический центр” с 2011 г. вложил в свое развитие около 3 млрд руб.», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Разработки «ЗНТЦ» соответствуют зарубежным аналогам. Специалисты предприятии при их создании использовали собственные технические решения.

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«В настоящее время одной из приоритетных задач “Зеленоградского нанотехнологического центра” является разработка технологий и последующая организация мелкосерийного производства конкурентоспособной микроэлектронной продукции для обеспечения независимости от зарубежных производителей электронной компонентной базы», – отметила руководитель департамента продаж АО «ЗНТЦ» Елена Хаханина.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 га. Общая площадь производственных корпусов составляет более 500 тыс. кв. м. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 80 млрд руб.