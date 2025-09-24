Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183617
ИКТ 14273
Организации 11095
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26260
Персоны 78897
География 2958
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2724
Мероприятия 873

Ерш Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 Импортозамещение в электронном машиностроении: первый отечественный фотолитограф 350 нм 1
26.10.2023 Завод «Светлана – полупроводники» в юбилейный год увеличил выпуск продукции в 2,5 раза 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ерш Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 31 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1545 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 525 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25574 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 159 1
Аналоговые технологии 2817 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7124 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4406 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8242 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22106 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1135 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6043 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 505 1
Хасьянова Гульнара 151 1
Россия - РФ - Российская федерация 153476 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18281 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 971 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5870 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 987 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3617 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4178 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385765, в очереди разбора - 729966.
Создано именных указателей - 183617.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще