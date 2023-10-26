Завод «Светлана – полупроводники» в юбилейный год увеличил выпуск продукции в 2,5 раза

Завод «Светлана – полупроводники», входящий в состав группы компаний «Микрон», за год увеличил выпуск продукции в 2,5 раза. Предприятие, специализирующееся на производстве полупроводниковых приборов, 25 октября 2023 г. празднует 30-летие. Об этом CNews сообщили представители «Микрон».

«Светлана – полупроводники», организованная на базе одного из старейших промышленных комплексов России, пионера отечественной микроэлектроники, в 2018 г. присоединилась к группе компаний «Микрон».

«Сегодня «Светлана – полупроводники» выпускает более 200 типономиналов продукции. Мы работаем в одной команде, вместе решаем задачи обеспечения технологического суверенитета страны и можем объединить нашу экспертизу и лучшие практики» - отметила Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон».

«Наш приоритет – стабильно высокое качество выпускаемой продукции, которую применяют более 350 потребителей в различных секторах промышленности. На их задачи и потребности мы ориентируемся при освоении новых изделий. Также мы активно развиваем наше сотрудничество с поставщиками материалов и комплектующих, на данный момент взаимодействуем с более чем 400 организациями», - сказал Дмитрий Ерш, директор АО «Светлана – полупроводники».

В команде «Светлана – полупроводники» сейчас более 400 сотрудников, в коллективе развивается система наставничества, заработная плата производственного персонала увеличилась за год на 30%. Предприятие - участник национального проекта «Производительность.рф».

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АО «Светлана-полупроводники» (Санкт-Петербург) — производитель микроэлектроники малой степени интеграции промышленного применения. Предприятие выпускает высокочастотные биполярные транзисторы, логические интегральные микросхемы, биполярные микросхемы интерфейсов, интегральные микросхемы аналоговых ключей и мультиплексоров; радиационно-стойкие микросхемы аналоговых ключей и мультиплексоров. Продукция АО «Светлана - полупроводники» применяется в области авиации, навигации и средств связи, включая многоканальные системы сбора, обработки и передачи информации; спутниковые, наземные, бортовые средства связи. Участник национального проекта «Производительность.рф».

ГК «Микрон» – российский производитель и экспортер микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Микрон серийно производит более 750 типономиналов продукции на топологических нормах до 90 нм, в том числе интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики, включая микросхемы в реестре отечественной промышленной продукции.