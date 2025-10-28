«Рег.ру» выводит на рынок новый почтовый сервис для МСП без IT-специалистов

Российская компания «Рег.ру» запустила новый сервис «Почта под ключ» для малого и среднего бизнеса. Решение позволяет предпринимателям в короткие сроки развернуть корпоративную почту с индивидуальными настройками, не обладая глубокими техническими знаниями. Запуск связан с активной фазой цифровизации МСП и ростом интереса к интеграции почтовых сервисов с другими бизнес-инструментами. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

По данным «Рег.ру», за год интеграция корпоративной почты с CRM-системами, календарями и облачными хранилищами выросла на 30%. Малый и средний бизнес стремится выстроить единую экосистему коммуникаций, подключая до 100 почтовых ящиков на одну компанию.

Новый сервис ориентирован на предпринимателей, которые ранее избегали самостоятельного развертывания почты из-за технической сложности. Пользователи «Почты под ключ» получают готовую к работе почту на собственном домене с переносом данных, возможностью подключения до двух доменов в зонах .ru и .рф, а также с базовой защитой (антиспам, антивирус, SSL-сертификаты и резервное копирование).

Спрос на подобные услуги высок: по статистике «Рег.ру», три из четырех (75%) представителей МСП уже используют корпоративную почту в российских доменных зонах .ru и .рф. Наибольшая активность наблюдается в розничной и оптовой торговле (45%), сфере услуг (28%) и производстве (17%).

«Решения “под ключ” упрощают предпринимателям первые шаги в онлайн-пространство. Для сегмента МСП это особенно актуально — у многих компаний нет в штате ИT-специалиста, а скорость и надежность цифровых каналов связи напрямую влияют на эффективность бизнеса», — сказал Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей Рег.решения.

Решение «Почта под ключ» стало частью линейки простых онлайн-сервисов «Рег.решения», которая объединяет более 140 продуктов и услуг, подобранных экспертами под конкретные задачи малого бизнеса. Платформа также включает партнерские сервисы и образовательные материалы для предпринимателей.