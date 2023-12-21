Платформа «Авито услуги» запустила инструмент оценки стоимости услуг

На платформе «Авито услуги» появилась функция оценки стоимости предложений по услугам. Сервис покажет средние цены на выбранную услугу на основе данных платформы, а также подскажет, какая стоимость указана в объявлении у исполнителя — выше или ниже средней на платформе. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Инструмент поможет пользователям с выбором наиболее подходящего предложения, позволит сравнивать услуги от разных исполнителей и избавит от необходимости затрачивать время на просмотр большого количества объявлений. Мастерам и компаниям, которые оказывают услуги, инструмент даст возможность соотнести свои цены на услуги с рыночными.

Информация о средних ценах за услугу формируется алгоритмами «Авито» на основе данных по предложениям на платформе с учетом региона оказания услуги, указанного опыта работы исполнителя, а также то, оказывает услугу частный специалист или компания.

На первом этапе функция доступна для объявлений в категориях «Бытовые услуги», «Уборка», «Обучение и курсы», в дальнейшем инструмент будет масштабирован на другие категории услуг. Найти информацию о средних ценах на похожую услугу можно в объявлении об услуге на «Авито».

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«Авито услуги» – сервис для получения заказов на услуги через интернет. На платформе представлено более 2,8 млн объявлений в разных категориях услуг — от строительных бригад и транспортных компаний до бьюти-мастеров, бухгалтеров и специалистов по ремонту техники.

«Авито» — онлайн-платформа объявлений. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. В сервис интегрирована «Авито доставка», которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 125 млн, годовая аудитория — более 80 млн клиентов.