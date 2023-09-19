«Сервионика» трансформировала сервис офисной печати

«Сервионика» (холдинг «Т1»), предоставляющая услуги ИТ-аутсорсинга, объявила о запуске услуги по управлению инфраструктурой печати в офисе (Managed Print Services/MPS).

Сервис печати включает в себя аудит и оптимизацию печатного оборудования с обслуживанием текущего парка или предоставлением в аренду техники и ПО. Услуга доступна организациям практически в любой точке страны: сеть «Сервионики» включает более 2,2 тыс. выездных специалистов и 51 региональный склад расходных материалов запасных частей и оборудования.

В команду «Сервионики» вошли специалисты ведущих вендоров печатной техники, обладающие. Уже сегодня компания обслуживает более 35 тыс. единиц оборудования, а средний объем печати превышает 26 млн листов в месяц.

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«Вместе с партнерами мы помогаем заказчикам оптимизировать и контролировать парк техники и обеспечивать информационную безопасность, что тоже является приоритетом в большинстве случаев. Инфраструктура «Сервионики» позволяет реализовывать проекты любой сложности для крупнейших организаций из самых разных сфер – от промышленности и банков до ритейла. Ремонты, оборудование, расходные материалы – все это требует значительных затрат. Согласно статистике, благодаря аутсорсингу и профессиональному подходу экономия расходов на картриджи, обслуживание и печатные устройства может составить более 30%. Кроме того, возможно сокращение издержек за счет услуги полного восстановления б/у оборудования с предоставлением гарантийных обязательств, которая сейчас на российском рынке пользуется повышенным спросом», – сказал Денис Калугин, директор департамента аутсорсинга печати «Сервионики».

«Сервионика» гарантирует качественное выполнение всех работ и соблюдение соглашения об уровне обслуживания при помощи собственных ресурсов и развитой партнерской сети практически во всех уголках страны. Наши клиенты смогут исключить любые проблемы, связанные с оргтехникой и печатью документов, и сосредоточиться на более важных бизнес-процессах. Одной из самых востребованных услуг в текущих рыночных реалиях является полный комплекс работ по аутсорсингу печатной техники с оплатой за фактически распечатанные страницы, который включает в себя поставку нового оборудования, расходных материалов, сервисного обслуживания и системы управления печатью», – отметил Александр Ельцов, генеральный директор «Сервионики».