«Аквариус» и вендор НОТА представят совместный продукт для разработчиков

Российский разработчик компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» и вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг «T1») приступили к созданию программно-аппаратных комплексов (ПАК) для управления процессами разработки ПО. Преимущество ПАКов заключается в гарантированной совместимости ПО и аппаратной части, а также в уменьшении расходов на поддержку и повышении эффективность выполнения SLA. Об этом CNews сообщили представители «T1».

В основу новых комплексов легли платформа для разработки «Сфера» от ИТ-холдинга Т1 и аппаратная платформа Aquarius, состоящая из серверов флагманской серии и оборудования для коммутации. Они станут полноценной заменой зарубежным продуктам таких как JIRA, Confluence и обеспечивая поддержку основных методологий управления, и позволят автоматизировать весь цикл разработки.

Функциональные возможности ПАКов включают инструменты, обеспечивающие управление процессами разработки. В их число входит планирование релизов и координация работы команд, создание и согласование документации, а также хранение исходного кода с возможностью контроля версий. Кроме того, система обеспечивает интеграцию всех этапов разработки, тестирования и развертывания программных продуктов, что способствует повышению эффективности и прозрачности процессов.

Комплексы будут доступны в нескольких конфигурациях, что позволит организациям подобрать оптимальное решение для своих задач и при необходимости объединять их для повышения эффективности.

«ПАКи минимизируют расходы на обслуживание и снижают SLA благодаря поддержке от одного вендора. Обновление ПО происходит быстро и безопасно за счет стандартизации конфигураций и предварительного тестирования новых версий на оборудовании клиента. Объединяя наши с «Аквариус» компетенции, мы предлагаем продукты, которые не только соответствуют текущим требованиям рынка, но и формируют технологический задел на ближайшие годы», — отметил Кирилл Булгаков, управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «T1».

«Создаваемые программно-аппаратные комплексы обеспечивают высокий уровень доверенности, надежности и технологической независимости. Их применение дает бизнесу возможность «из коробки» заниматься организацией производственных процессов, реализуя стандарты безопасной разработки программного обеспечения. ПАКи объединят опыт и экспертизу двух ведущих игроков ИТ-рынка и станут надежной основой для реализации самых амбициозных проектов, обеспечивая гибкость, безопасность и эффективность на каждом этапе работы», — сказал президент производственной компании «Аквариус» Владимир Степанов.