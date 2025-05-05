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ИИ помогает врачам: как цифровые ассистенты меняют медицину

Карта пациента за 30 секунд — ИИ уменьшает нагрузку на врачей, снижает количество ошибок при заполнении документации и контролирует ее соответствие нормативным требованиям. Такой цифровой ассистент в ближайшее время может появиться в российских больницах и поликлиниках. Об этом CNews сообщили представители ИТ-холдинга «Т1».

«Сейчас компании-разработчики создают новые продукты на базе ИИ, которые призваны решить актуальные проблемы отрасли. ИИ-платформы позволят автоматизировать заполнение медкарт с учетом клинических рекомендаций. Виртуальный помощник также в режиме онлайн сверит диагноз с действующими нормативами и врачебными базами знаний», — отметил Владимир Воскобоев, руководитель проектов направления «Т1 ИИ» (входит в «Т1»).

Эта функциональность уже доступна на платформе «Цифровой ассистент врача», которую разрабатывает «Т1».Один из ключевых модулей — «Смарт Протокол» — формирует протокол осмотра пациента по приказу Минздрава РФ №834Н с точностью распознавания до 98%. Информация вносится голосом, а система понимает контекст беседы и транскрибирует аудио данные в текст, при этом блок сам сформирует все необходимые поля протокола осмотра.​​​

Модуль «МедГид» обеспечивает быстрый доступ к структурированной нормативной информации и клиническим рекомендациям — нужные сведения можно получить за несколько секунд, включая визуальные материалы и ссылки на первоисточники.

Для работы с медицинскими системами создан модуль TechCare, который автоматически формирует заявки в техническую поддержку и предоставляет инструкции по работе с ИТ-инфраструктурой.

Блок инструментов «ФОМС-контроль» автоматизирует аудит врачебной деятельности и проверку счетов на соответствие требованиям территориальных фондов медстрахования, что позволяет избежать штрафов за ошибки в документах.

Платформа интегрируется с медицинскими информационными системами и непрерывно обучается на основе обратной связи от врачей.

«Эксперты ИТ-холдинга «Т1» традиционно участвуют в медицинских форумах, так как личное общение с представителями медицинского сообщества — прямыми пользователями системы дает возможность сформировать дорожную карту развития решений. Их внедрение становится новым стандартом для отрасли и меняет подход к организации медицинской помощи, делая ее более технологичной, быстрой и клиентоориентированной, и позволяет врачам больше времени уделять клинической работе», — сказал Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 ИИ».

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