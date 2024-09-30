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Т1 ИИ: процессный подход к разработке хранилищ данных повышает скорость создания аналитических продуктов

Сроки стандартной процедуры разработки витрины данных, модели или отчета можно сократить за счет использования инструментов управления метаданными, например, корпоративной базы знаний. Об этом сказал Леонид Шумский, руководитель направления «Платформа данных» Т1 ИИ, холдинг «Т1». Он поделился опытом применения инструментов управления данными при реализации задач хранилищной разработки и обозначил стандартные ошибки, которых можно избежать в процессе внедрения. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Леонид Шумский выделил, три основные проблемы корпоративных баз знаний: проблема доверия, полноты и исключения. Из-за сложности взаимодействия с ними, их либо не наполняют, либо не используют вовсе. Решить эту задачу могут помочь интеграционные сервисы для встраивания инструментов в ландшафт: они упрощают работу за счет организации интеграционных потоков и выстраивания методологии DataOps. В частности, потоки управления передают данные о начале и завершении процесса и обеспечивают сквозную работу, а потоки результатов помогают в решении типовых задач разработки и аналитики, минимизируют число рутинных процессов и дают специалистам возможность сконцентрироваться на нестандартных задачах. Технические потоки, в свою очередь, обеспечивают систему управления метаданными бизнес- и технической информацией для выполнения операций.

Леонид Шумский сделал отдельный акцент на обзоре видов сервисов в составе платформы по управлению данными, позволяющих реализовывать функциональность, необходимую конечным потребителям.

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Эксперт также подчеркнул, что одним из важных этапов автоматизации является распределение пользователей по группам в зависимости от роли и полномочий в процессе разработки, а также в управлении данными. Это поможет предоставить каждой группе необходимый набор автоматизированных функций и сформировать сценарий действий, что значительно ускоряет работу пользователей.

«При проектировании и автоматизации процедуры создания отчета, витрины данных, модели или другого аналитического продукта в озере или хранилище необходимо оценивать основные объекты данных через понесенные трудозатраты, используемые ресурсы и ценность для компании. Реализация процессного подхода в задачах управления данными — это игра “вдолгую”, которая может изменить логику работы с информационными активами. При этом ценность таких решений будет только расти», — отметил Леонид Шумский.

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