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Ивченко Михаил
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|Решения на базе ИИ - драйверы технологического развития предприятий ТЭК 1
Ивченко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1824 1
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