Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

АО «Федеральная пассажирская компания» внедрила «Цифровую систему управления» с помощью «Т1»

АО «Федеральная пассажирская компания», национальный железнодорожный перевозчик в дальнем следовании, завершила проект по внедрению «Цифровой системы управления».

В основе новой системы лежит корпоративное хранилище данных (КХД). Внедрение позволило компании цифровизировать подготовку управленческой отчетности, снизить объем ручных операций и создать основу для дальнейшего применения решений с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Одним из технологических партнеров по построению хранилища данных выступил ИТ-холдинг «Т1», который обладает опытом в разработке КХД и систем поддержки принятия решений. Стороны совместно разработали оптимальное технологическое решение с учетом особенностей ИТ-ландшафта заказчика, внедрение новых систем и обучение работе с ними.

«Цифровая система управления» предоставила топ-менеджменту АО «ФПК» возможность автоматизированно получать актуальные данные для принятия стратегических решений.

В перспективе применение ИИ-решений обеспечит более оперативную и точную обработку больших объемов данных.

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности
Цифровизация

«Искусственный интеллект меняет транспортную отрасль, 33 % предприятий уже отмечают существенное ускорение процессов от его применения. Сейчас команда «Т1 ИИ» тестирует несколько ИИ-помощников для различных задач Федеральной пассажирской компании. Мы рады, что современные технологии и наш опыт способствуют цифровой трансформации крупнейшего оператора железнодорожных пассажирских перевозок», — отметил Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 ИИ» (ИТ-холдинг «Т1»).

«Внедрение «Цифровой системы управления» в АО «ФПК» заложило фундамент новой концепции работы с данными, объединив на единой платформе процессы хранения, анализа и использования информации, а также обеспечив централизованное формирование отчетности и развитие продвинутой аналитики для поддержки стратегических управленческих решений», — отметил Денис Кучинский, заместитель генерального директора АО «ФПК».

Ранее ИТ-холдинг «Т1» и АО «ФПК» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Цель партнерства – совместная разработка и внедрение цифровых сервисов, основанных на отечественных технологиях ИИ и анализа больших данных, с целью повышения эффективности бизнес-процессов в транспортной отрасли.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как искусственный интеллект меняет работу контакт-центров

В России у поколения Z впервые сравнялась популярность iPhone и Android

Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса

В Америке созданы БПЛА-камикадзе, неотличимые от российских «Гераней»

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Google, OpenAI, Anthropic и xAI заключили контракты на сотни миллионов на разработку ИИ для армии США

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD3: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Показать еще

Наука

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит
Показать еще