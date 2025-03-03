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Нутрецов Алексей


03.03.2025 «Т1 ИИ» и «ОТР 2000» объявили о расширении стратегического партнерства 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Нутрецов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ОТР ГК - ОТР 2000 216 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 28 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 276 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 288 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14010 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5137 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146214 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347184, в очереди разбора - 763629.
Создано именных указателей - 170991.
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