«Т1»: ИИ поможет бизнесу делать деньги из воздуха

Российские компании отказываются от практики разрозненного внедрения ИИ-решений в пользу платформенного подхода. На ближайшие несколько лет этот тренд станет ключевым для бизнеса из разных отраслей, так как благодаря ему резко снижаются барьеры для вхождения в новые технологии. Об этом заявил руководитель «Т1 ИИ» Сергей Голицын. Об этом CNews сообщили представители ИТ-холдинга «Т1».

«Платформенный подход придет на смену разрозненному методу внедрения ИИ. Сегодня в большинстве компаний нейросети разрозненно внедряют там, «где слабое место», но в ближайшее время распространение будет получать платформенный подход», — сказал Сергей Голицын.

По его мнению, трансформация спровоцирована желанием снизить барьеры для входа в новые технологии, основные среди которых кадровый голод и высокая стоимость оборудования.

«Платформизация — способ минимизировать затраты на внедрение и сопровождение систем и существенно поднять скорость запуска приложений на базе ИИ-технологий, что и является главной задачей бизнеса», — отметил он.

Как подчеркнул Сергей Голицын, на рынке уже есть зрелые импортозамещенные платформы, которые позволяют создавать цифровых помощников для сотрудников любых подразделений.

«ИИ-ассистенты через 5-10 лет позволят передать задачу разработки специалистам, которые не владеют навыками программирования. Но это не значит, что люди будут не нужны — будут нужны люди с новыми компетенциями. Компании следует готовиться к этому уже сегодня, внедряя новые инструменты и обучая сотрудников, иначе она рискует потерять конкурентные преимущества», — отметил Сергей Голицын.

Еще один важный тренд в реальном применении ИИ эксперт «Т1 ИИ» видит в росте популярности оптимизационных решений. «Оптимизационные решения на базе ИИ, способные обсчитывать огромные массивы данных, будут все больше востребованы в разных отраслях. С помощью них можно делать деньги практически «из воздуха», достигая экономии на масштабных проектах», — отметил Сергей Голицын. В качестве примера он привел расчеты наиболее оптимального времени закупки и доставки оборудования для нефтегазовой корпорации, чтобы минимизировать возможные простои.

Он сказал, что универсальных отечественных солверов пока нет, но ИТ-лидеры работают над их созданием, создавая консорциумы с ведущими научными центрами.