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Merlion стала официальным дистрибьютором Arenadata

Merlion и отечественный разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata объявили о начале сотрудничества. Вместе компании будут вовлекать в экосистему вендора большее количество партнёров и помогать их заказчикам мигрировать на отечественную платформу Arenadata EDP.

Новое сотрудничество позволит Merlion пополнить портфель программных решений по работе с большими данными (Big Data) и предлагать партнерам отечественные продукты разработчика, включённые в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Мы рады начать сотрудничество с такой компанией как Merlion. Она имеет большой опыт работы с зарубежными ИТ-вендорами, а теперь решила сфокусировать внимание на российских технологиях. Специалисты Merlion помогут нашим новым партнёрам быстрее понимать экспертизу Arenadata, проводить пилотные проекты, предоставят демонстрационный стенд», – сказал Антон Мартынов, директор по работе с партнёрами Arenadata.

«Сейчас многие компании, стремящиеся к процветанию, меняют свой подход к стратегии развития за счёт цифровизации процессов и сложной аналитики, основанной на использовании Big Data, – отметил Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion. – Команда Arenadata создала и постоянно совершенствует многофункциональную корпоративную платформу для сбора, хранения и обработки больших данных, которую можно внедрить в ИТ-ландшафт предприятия любого масштаба, в различных секторах бизнеса. Мы уверены в результативном сотрудничестве и, со своей стороны, будем знакомить партнеров с продуктом Arenadata, помогать с формированием предложений для их клиентов и заказчиков».

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В ближайшее время на сайте Merlion в раздел «Демо» будет добавлена демонстрационно-испытательная среда Arenadata, где в онлайн-режиме партнёры смогут детально ознакомиться со всеми возможностями платформы.

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