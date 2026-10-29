Защита от DDOS-атак в простом и инженерном режимах. Servicepipe расширила возможности DosGate и FlowCollector

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, обновила продукты DosGate и FlowCollector. Изменения упрощают управление правилами фильтрации, расширяют возможности обнаружения сетевых аномалий и помогают инженерам быстрее анализировать работу системы. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

В адаптивную систему защиты ИT‑инфраструктуры от DDoS‑атак и сетевых угроз DosGate добавлены новые режимы работы с профилем: простой и инженерный. Простой режим упрощает работу с правилами фильтрации: они представлены в виде наглядной структуры с папками, а для настройки используется конструктор. Правила можно создавать, редактировать, перемещать и менять порядок их выполнения. Это делает повседневное администрирование удобнее и позволяет быстрее вносить изменения в настройки защиты. Инженерный режим предназначен для более детальной работы с конфигурацией и расширенными настройками профиля. Таким образом, пользователи могут выбирать наиболее удобный способ управления правилами в зависимости от своих задач.

Еще одно важное обновление DosGate — возможность обновлять базы GeoIP и ASN без перезапуска сервиса. Они помогают определять географическую принадлежность IP-адресов и сети, к которым они относятся, например сети интернет-провайдеров или хостинг-компаний. Теперь инженеры могут актуализировать данные, используемые при анализе и фильтрации трафика, без остановки работы защиты.

Также появилась статистика DosGate-профиля по отдельным нодам: можно отслеживать показатели каждого узла, искать нужную ноду и просматривать графики в полноэкранном режиме. Для правил с действием STATS добавлены мини-графики, позволяющие отслеживать статистику срабатываний каждого правила и при необходимости корректировать его настройки.

В FlowCollector расширен набор векторов обнаружения: добавлены port-any и port-custom. Первый отслеживает TCP- и UDP-трафик на любых портах, второй – на заданных портах или их диапазонах. Это позволяет учитывать особенности разных сервисов при настройке обнаружения аномалий.

Кроме того, в FlowCollector появилась возможность задавать минимальное количество IP-адресов назначения, необходимых для открытия аномалии в правилах типов subnet и global. Это позволяет точнее настраивать условия обнаружения массовых сетевых аномалий и не реагировать на отдельные всплески активности как на массовую атаку.

Также в FlowCollector появился раздел «Обучение» для автоматического расчета рекомендуемых порогов. Он позволяет управлять настройками обучения, отслеживать состояние сервиса и получать рекомендованные пороги на основе статистики. Это упрощает настройку порогов обнаружения сетевых аномалий.

В модуле RLOG системы DosGate расширены условия анализа HTTP-логов: добавлены операторы поиска значения в списке, по содержимому, проверки начала и окончания строки, а также сравнения числовых значений. Появились действия SKIP_RULES для исключения дальнейших проверок при совпадении и STATS для сбора статистики срабатываний правил. Это позволяет точнее отбирать события и гибче управлять логикой их обработки.

Есть и другие обновления.

«Мы развиваем не только механизмы защиты, но и инструменты повседневной работы инженерных команд. В этом обновлении мы упростили управление правилами, расширили возможности анализа трафика и добавили обновление баз без перезапуска DosGate», – сказал руководитель группы по подготовке технических решений Servicepipe Глеб Габитов.