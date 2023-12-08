Step Logic запустил бота-помощника для сетевых инженеров и администраторов

Telegram-бот NetCalc может осуществлять любые вычислительные операции с IP-адресами и сетями, включает в себя множество инструментов для проведения диагностики, а также позволяет генерировать готовые конфигурации для настройки различного сетевого оборудования. Об этом CNews сообщили представители Step Logic.

Специалист Департамента информационной безопасности Step Logic написал Telegram-бота с функцией продвинутого калькулятора IP-сетей и набором полезных сетевых утилит.

Чат-бот NetCalc умеет выполнять любые вычислительные операции с IP-адресами и сетями: выводить информацию о введенном IP-адресе и его сети; дробить заданную сеть на все возможные подсети с выбранной маской; исключать из заданной сети нужное количество заданных подсетей; определять суперсет заданного количества подсетей (находить одну общую сеть, которая бы включала в себя все заданные); тиражировать заданную подсеть с маской до выбранного количества таких же идущих друг за другом подсетей.

Кроме этого, с помощью NetCalc можно узнать информацию о стране, ASN и название организации, к который принадлежит заданный IP, получить данные о доменной регистрации, проверить открытые TCP-порты, найти список всех принадлежащих приложению доменов и поддоменов, скачать SSL-сертификаты сайта, определить вендора оборудования по mac-адресу, а также провести тестирование корпоративной почты на спам, вирус или фишинг.

В Telegram-бот также интегрированы инструменты миграции «Кода безопасности» для конвертации конфигурационных файлов зарубежного сетевого оборудования Check Point, FortiGate и Cisco ASA, а также с «Континент 3.9» на новую версию отечественного UTM/NGFW «Континент 4». Таким образом, использование NetCalc позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на выполнение работ по миграции в рамках импортозамещения оборудования NGFW.

«В дальнейшем я планирую расширить список поддерживаемых вендоров сетевого оборудования и настроек, а также добавить другие полезные инструменты, такие как конвертация офисных документов, оптическое распознавание символов и др., – отметил разработчик NetCalc, эксперт направления защиты ИТ-инфраструктуры Step Logic Руслан Ратуш. – Этот инструмент был создан в первую очередь для помощи в работе мне и моим коллегам, однако в приоритете функции, которые могут быть полезны широкому кругу ИТ и ИБ-специалистов».

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В данный момент чат-бот находится в свободном доступе.

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