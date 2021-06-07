ФСБ выгнала из России бывшего топ-менеджера «Яндекса». Его обвинили в работе на украинскую разведку

ФСБ депортировала в Киев Алексея Семеняку, подозреваемого в связях с украинскими спецслужбами. Ему аннулировали вид на жительство в России и на 25 лет запретили ему въезд в страну. Семеняка многие годы работал в «Яндесе» и «Мегафоне» на руководящих должностях, а сейчас он работает представителем регионального интернет-регистратора RIPE NCC.

Персона нон-грата

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о разоблачении агента Службы безопасности Украины (СБУ). Как пишет «Интерфакс», им оказался Алексей Семеняка, представитель регионального интернет-регистратора RIPE NCC в Восточной Европе и Средней Азии. Раньше он работал в «Яндексе» и «Мегафоне».

По информации ФСБ, Семеняка вел разведывательно-подрывную деятельность, которая «длительный период времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки». Представители ФСБ сообщили, что «в результате оперативного реагирования и принятых ФСБ неотложных мер, Семеняка не успел нанести ущерб внешней безопасности России».

В настоящее время Семеняке закрыт въезд на территорию России. Он будет действовать в течение 25 лет. 3 июля 2021 г. Семеняка выехал из России. Попутно ему отменили полученный ранее вид на жительство в России.

К моменту снятия запрета на въезд в Россию Алексею Семеняке будет 74 года

Алексей Семеняка – гражданин Украины, хотя на сайте Runet ID сказано, что он родился в Москве. В то же время сайт ICT Online утверждает, что Семеняка – уроженец Харькова (Украина).

В чем провинился Семеняка

Как сообщили «Интерфаксу» представители ФСБ, Семеняка, работая на СБУ, располагал несколькими кураторами. Это старший оперуполномоченный по особо важным делам 2 отдела 1 Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов, а также замглавы 2 отдела 1 Управления ДКИБ СБУ подполковник Игорь Черняк.

Как пишет «Интерфакс», сотрудники ФСБ изъяли у Алексея Семеняки «гаджеты с сообщениями от сотрудников СБУ». В них они просили оказать им помощь в решении их рабочих вопросов, «имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности и интересам России».

Семеняка не стал отрицать свою связь с СБУ. Он сообщил ФСБ, что поддерживал «длительные отношения» с ее представителями и добавил, что оказывал им «разноплановую консультационную помощь».

В российской спецслужбе утверждают, что пока в отношении Семеняки проводились оперативно-розыскные мероприятия, неустановленные личности попытались «удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства». Представители ФСБ уверены, что хакеры проводили свою операцию из Киева (столица Украины). По их мнению, это была попытка защитить Семеняку его кураторами из украинской спецслужбы. Попытка удаления данных была пресечена.

«Идейный» агент

Представители ФСБ рассказали «Вестям», что задания, которые Семеняка получал от украинских кураторов, сводились к получению «разведывательных сведений для использования в антироссийских интересах». Они также утверждают, что за свою работу Семеняка не получал денег, и назвали его «идейным агентом».

В ФСБ уверены, что Семеняка работал на энтузиазме и не получал денег от своих кураторов

«В какой-то степени это самая опасная категория, так как она не руководствуется меркантильными соображениями, а действует на основе своих личных принципов и убеждений, которые могут в течение долгого времени не меняться», – сообщили изданию сотрудники ФСБ.

Депортация вместо ареста

По информации «Вестей», Семеняка был депортирован в Киев. Однако вместо этого российские силовики могли завести против него уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

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«Ситуация развивалась очень стремительно, и ФСБ удалось выйти на иностранного агента еще до того, как он успел собрать и передать сведения, которые нанесли бы нам ущерб. Формально – да, в его действиях присутствует состав преступления, предусмотренный ст 276 УК РФ. Но в связи с тем, что успели сработать на опережение, Семеняке именно был закрыт въезд сроком на 25 лет. К тому же ему был аннулирован ранее полученный вид на жительство в Российской Федерации», – пояснили в ФСБ.

Подробнее об Алексее Семеняке

На момент публикации материала причина нахождения Алексея Семеняки на территории России оставалась неизвестной. Между тем, за годы своей карьеры он успел поработать во многих российских ИТ-компаниях.

Биография и карьера Семеняки на ICT Online

По данным сайта ICT Online, Семеняка родился в 1972 г., в 1994 г. окончил химический факультет Московского госуниверситета им. М. В. Ломоносова (МГУ). Карьеру начал в 1997 г. в должности системного администратора в московском интернет-провайдере «Кроникс плюс» (бренд RiNet), откуда ушел в 2001 г.

Затем до 2004 г. Семеняка занимал различные инженерные должности в холдинге «Ратмир» и в российском представительстве немецкого банка Deutsche Bank. В 2007 г. (по данным Runet ID – в 2004 г.) Семеняка пришел в «Мегафон», где проработал до 2012 г. Здесь он занимал разные посты, в том числе должность архитектора IP-сети и начальника развития сети и ЦОД в головном офисе оператора связи.

Послужной список Семеняки в версии Runet ID имеет несколько отличий от данных ICT Online

Следующей ступенью в карьере Семеняки стал «Яндекс». Российский ИТ-гигант принял его в свой штат в 2012 г. на должность руководителя отдела развития и эксплуатации сети.

В 2014 г. Семеняка стал исполнительным директором компании Qrator Labs, работающей в сфере информационной безопасности. С 2016 г. он работает в RIPE NNC.

Профиль Семеняки на "Хабре"

Факт того, что он работал в «Мегафоне», «Яндексе», RiNet и Qrator Labs Алексей Семеняка подтвердил в своем профиле на «Хабре». Там же говорится, что в RIPE NNC он находится на должности технического советника и директора по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии.

Что такое RIPE NNC

RIPE NCC (RIPE Network Coordination Centre) – это региональный интернет-регистратор, основанный в 1992 г. На его сайте сказано, что это некоммерческая организация, которая поддерживает сообщество RIPE (Réseaux IP Europeens) и более широкое интернет-сообщество. В состав RIPE NCC входят в основном провайдеры Интернет-услуг, телекоммуникационные организации и другие компании, которые управляют собственной сетевой инфраструктурой.

На момент публикации материала в мире существовало всего пять региональных интернет-регистраторов. RIPE NCC отвечает за Европу, Ближний Восток и Центральную Азию. Северную Америку контролирует ARIN (American Registry for Internet Numbers), Азию и Тихоокеанский регион – APNIC (Asia-Pacific Network Information), LACNIC (Latin American and Caribbean Network Information Centre) работает в Латинской Америке и Карибском регионе. Пятый регистратор – это AfriNIC (African Network Information Centre) для стран Африки и региона Индийского океана.