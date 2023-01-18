«АДВ консалтинг» представляет комплексное решение для моделирования сетей связи FlexIPAM

Компания «АДВ консалтинг» представляет свою новую разработку – решение для моделирования и документирования современных сетей связи FlexIPAM, входящую в реестр российского программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «АДВ консалтинг».

Программа FlexIPAM разработана специально для нужд сетевых инженеров и операторов и предоставляет широкий набор инструментов для проектирования инфраструктуры и документации, которые охватывают все аспекты сетевых технологий от управления IP-адресами до наполнения телекоммуникационных стоек, отображения каналов на карте и др.

FlexIPAM обладает расширенными возможностями учета и мониторинга, такими как: учет IP сетей, IPv4/IPv6 адресов, включая возможность контроля не пересечения адресного пространства IP; поддержка многофилиальной структуры, поддержка аутентификации/авторизации пользователей при помощи внешних систем (Microsoft AD, LDAP и RADIUS), автоматическое сканирование подсетей и IP адресов и др.

Функциональные возможности FlexIPAM покрывают весь процесс управления данными об IP-подсети от автоматического запроса с базы данных RIPE с последующим автозаполнением необходимых полей, привязывания IP-подсети к L2 доменам, VLAN, VRF, BGP-AS, оборудованию, до учета статических PAT\NAT трансляций, физических и логических каналов.

FlexIPAM позволяет вести учет телекоммуникационных стоек с возможностью наполнения оборудованием, его делением на типы, сетевые экраны, зоны и привязкой IP-подсетей к оборудованию сетевого экрана.

С помощью FlexIPAM оборудование может быть привязано к филиалу, организации, поставщику услуг, с поддержкой отображения на карте линий связи, физических и виртуальных каналов.

FlexIPAM использует российскую базу данных Postgre и зарегистрировано в реестре российского программного обеспечения за № 15835 от 09.12.2022 г.

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Решение может быть установлено на сервер с применением любой современной операционной системы семейства Linux, а также в виде виртуальной машины под управлением российской операционной системы семейства Astra Linux.

Алексей Фролов, директор «АДВ консалтинг»: «Весь процесс FlexIPAM изначально нацелен на оптимизацию процесса проектирования и моделирования сетей связи и системной бизнес-аналитики. Правильный подход к управлению данными об IP-подсети кратно повышает эффективность процессов компании. Наша цель – предложить российским клиентам отечественное решение по управлению данными сети, которое не уступает лучшим зарубежным аналогам, а в части автоматической реализации финального процесса, даже превосходит их».

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«АДВ консалтинг» – системный интегратор. Более 25 лет занимается разработкой, проектированием, внедрением и поддержкой интеллектуальных мультисервисных платформ, оптических и радиорелейных линий связи, беспроводных систем, сетей IP/MPLS, METRO решений, систем информационной безопасности, управления и мониторинга.