Чтобы ИТ-компании получили налоговые льготы, Минцифры объяснило им, что такое «разработка», «установка» и «сопровождение» ПО

Минцифры пояснило ИТ-компаниям значения слов, в которых они запутались. В подготовленном документе определены значения знакомых и понятных слов «разработка», «установка» и «сопровождение» ПО. Бизнес нуждался в них, так как меры «налогового маневра» определяются в довольно специфических для государства терминах, непонимание которых грозит налоговыми претензиями к ИТ-компаниям.

Минцифры разъясняет термины

Как стало известно CNews, Минцифры опубликовало разъяснения по использованию льгот «налогового маневра» ИТ-компаниями в связи с тем, что у бизнеса возникают вопросы, касающиеся профессиональных терминов Налогового кодекса. Они раскрывают содержание терминов, которые используются в законодательстве для описания деятельности ИТ-компаний (копия есть у CNews). Речь идет о понятиях разработки, адаптации, внедрении, а также сопровождении ПО и связанных с этим услугах. На сегодняшний день льготами «налогового маневра» воспользовалось уже около 6000 ИТ-компаний, отметил замминистра Минцифры Максим Паршин. Разъяснения направлены на то, чтобы ИТ-компании смогли уменьшить риски налоговых претензий, а число организаций, уже имеющих льготы, не сократилось по причине формальной трактовки терминологии.

«Значительная часть поступающих в Министерство обращений связана с тем, что организации часто используют в договорах, первичных учетных и иных документах термины и выражения, которые не упоминаются в действующих нормативных правовых актах или нормативно-технической документации, но аналогичны им по своему смыслу и содержанию», — говорят авторы документа.

Ранее для их подготовки при ведомстве была создана рабочая группа, в которую вошли представители отраслевых компаний и профильных ассоциаций. Среди них — замминистра Минцифры Максим Паршин, директор по связям с госорганами Mail.ru Group Константин Голуб, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин и замдиректора департамента по нормативному регулированию цифровой среды «Фонда Сколково» Алексей Соколов. Всего на заседании присутствовало 29 человек.

Минцифры разъяснило термины, которые используются Правительством в налоговом маневре

При применении перечисленных понятий следует руководствоваться действующими законами, подзаконными актами, техническими регламентами, а также международными стандартами, сообщили CNews представители Минцифры. Однако, если их применить в конкретном случае нельзя, допустимо руководствоваться смыслом, который придают определениям в сфере ИТ, а также закрепленным в словарях и справочниках.

Разработка ПО

Рабочая группа разъяснила термины «разработка», «установка» и «сопровождение» применительно к программам для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и базам данных (программным средствам и информационным продуктам вычислительной техники). Согласно документу, под программой для ЭВМ понимается представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для ее функционирования и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки.

В соответствии с ГОСТ Р 51904-2002, под разработкой ПО понимается набор действий, результатом которых являются программные средства. При этом разработка включает в себя — определение требований к ПО, его проектирование, кодирование, а также интеграция. В процесс определения требований входит анализ функциональных системных требований и требований к интерфейсам на отсутствие противоречий и неопределенностей. Среди данного процесса также — регистрация некорректных данных, определение всех требований верхнего уровня, которые связаны с предотвращением риска и оценка производных требований верхнего уровня с точки зрения безопасности системы.

В рамках проектирования разработчик определяет проектные решения уровня элементов конфигурации ПО. Он также разрабатывает проекты архитектуры софта и проверяет соответствие между модулями ПО и требованиями к элементам его конфигурации. Под кодированием понимается разработка исходного кода ПО. При этом данный процесс считается завершенным, если исходный код соответствует архитектуре и стандартам кодирования ПО, а также при выявлении некорректных данных обеспечена обратная связь для их исправления.

Установка и сопровождение

Так как в действующем законодательстве отсутствует термин «установка», в помощь министерство берет словарь, согласно которому, установка — это смонтированный или установленный механизм или приспособление, а также само действие по установке, то есть налаживание, подключение, подготовление к использованию. При этом аналогом слова установка выступает «инсталляция». Согласно ГОСТ Р, ее задача — гарантия готовности программного продукта к применению в предназначенной для него среде. Согласно системе сертификации, под программным продуктом понимается совокупность компьютерных программ, процедур и связанных с ними документации и данных. Работы по установке (инсталляции) могут включать в себя — интеграцию программного продукта с программно-аппаратной средой, подготовка, развертывание, настройка и конфигурирование программно-аппаратной среды и самого продукта. В том числе, в понятие установки входит тестирование продукта, а также разработка алгоритмов и миграция данных из системы заказчика в устанавливаемый продукт.

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Сопровождение — это действия (процессы) программного средства на всем его жизненном цикле с целью поддержания эффективности его эксплуатации. Они включают в себя обеспечение работоспособности и функционирования программ для ЭВМ, баз данных, в том числе, при первичной интеграции, тестировании, настройках и изменений в программно-аппаратной среде пользователя или исполнителя. Также сопровождение включает в себя настройку программ для ЭВМ, баз данных через удаленный доступ. Под сопровождением, в том числе, понимается мониторинг функционирования и устранение ошибок, несоответствий, сбоев, дефектов и пр., а также адаптация, сборка и установка обновленных версий, настройка и техподдержка программ для ЭВМ и баз данных. Также в документе к сопровождению относится аудит, обеспечение автоматического обновления, прием обращения пользователей, информационно-справочная поддержка, консультирование, обучение и пр.

Налоговый маневр

Налоговый маневр — это поправки во вторую часть Налогового кодекса, утвержденные 31 июля 2020 г. федеральным законом № 265-ФЗ. За счет них Правительство планировало поддержать и простимулировать отрасль на фоне пандемии коронавируса.

Так, документ с 1 января 2021 г. предусматривает уменьшение налога на прибыль для ИТ-компаний с 20% до 3% и снижение тарифов страховых взносов для них с 14% до 7,6%. Также российские разработчики программных продуктов были освобождены от уплаты НДС при реализации собственных решений и приобретении маркетинговых услуг по продвижению продуктов за рубежом.