Замглавы Минцифры по информационной безопасности назначен генерал-лейтенант с многолетним военным стажем

Новым заместителем главы Минцифры стал Александр Шойтов. По данным министерства, с 1993 по 2021 г. он служил в Вооруженных силах России. В Минцифры должность под него была создана отдельно; ротации кадров не было — все прежние чиновники министерства остались при своих должностях.

Новый замглавы Минцифры

Новым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России назначен Александр Шойтов. Информация об этом появилась на сайте министерства 12 апреля 2021 г. Как отметили в разговоре с CNews представители Минцифры, речь идет о новом назначении, а не о ротации кадров. Все прежние заместители свои должности сохранили.

По данным ведомства, Шойтов станет отвечать за формирование государственной политики и реализацию функций министерства в сфере информбезопасности, создание и внедрение для государственных нужд компьютерного и телекоммуникационного оборудования, а также ПО.

Замглавы Минцифры назначен Александр Шойтов

Также в сферу его деятельности включено курирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика России».

Как силовики курируют инфобез в Минцифры

С 2014 г. направление информационной безопасности и поддержки ИТ-отрасли в Минкомсвязи курировал замминистра Алексей Соколов. Тогда министром был Николай Никифоров. Отец Соколова Валерий был отставным полковником ФСБ, его мать Ирина возглавляла некоммерческий Фонд поддержки сотрудников ФСБ и членов их семей.

Соколов продолжил занимать свой пост и при Константине Носкове, который был министром в 2018-2020 гг. Но в 2021 г., после того как пост министра занял Максут Шадаев, Соколов покинул должность замминистра.

Вопросы информационной безопасности стал курировать другой замминистра - Олег Иванов. Он пришел в министерство в 2018 г. вместе с Носковым и стал курировать телекоммуникационную отрасль. До этого он был замглавой Роскомнадзора, а еще возглавлял Войска радиоэлектронной борьбы. Таким образом, вопросы информационной безопасности в Минцифры традиционно доверяют выходцам из силовых структур.

Краткая биография Александра Шойтов

По данным Минцифры, Александр Шойтов родился в Москве 4 января 1971 г. С 1987 по 1988 гг. он работал лаборантом в Институте металлургии Академии наук СССР им. А. А Байкова.

В 1993 г. Шойтов окончил Институт криптографии связи и информатики АМБ РФ (Академии министерства безопасности, ныне Академии ФСБ России). Ему была присуждена квалификация «инженер-математик» по специальности «Прикладная математика».

Как уже было сказано выше, в 1993-2021 гг. Шойтов проходил военную службу. «Имеет воинское звание генерал-лейтенант, — говорится в биографической справке. — Награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени».

Представители Минцифры отмечают, что с 2017 г. Шойтов является президентом Академии криптографии России.