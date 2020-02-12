«Энвижн груп» и мэрия Казани подписали соглашение о реализации проектов «умного города»

«Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий в группу МТС, и исполнительный комитет города Казани подписали соглашение о сотрудничестве в цифровизации коммунальной и социально инфраструктуры, в рамках которого запланирована реализация опытных участков проектов «умного города» в столице Республики Татарстан.

В частности, в рамках соглашения «Энвижн груп» установит в Казани опоры двойного назначения, которые совмещают в себе функции мачты уличного освещения и антенного сооружения оператора мобильной связи.

Первый аналог подобного решения – Smart City Pole – установлен компаниями МТС и Ericsson в январе 2020 г. в технопарке «Иннополис». Внутри опоры могут быть установлены оборудование базовой станции 5G и точка доступа Wi-Fi, на внешней части – видеомониторы для отображения информации, датчики, камеры и сенсоры для различных решений «умного города», а также розетки для зарядки электромобилей и гаджетов, кнопка экстренного вызова.

Кроме того, стороны договорились, что «Энвижн груп» протестирует для Казани систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, оборудует канализационные колодцы в разных районах города устройствами мониторинга открытия люков для предотвращения несанкционированного доступа к коммуникациям, а также развернет на одном из социальных объектов сервисы «цифровой дом» и системы видеомониторинга.

«Столица Татарстана является одним из лидеров среди городов России по внедрению инновационных технологий. Активная позиция правительства Казани по выбору и внедрению лучших решений, направленных на развитие городской среды, повышение безопасности и качества жизни людей, позволяет реализовать потенциал высокотехнологичных продуктов нашей компании, группы МТС и АФК "Система"», – отметил президент «Энвижн груп» Сергей Гавренков.

Предусмотренные соглашением проекты предполагается реализовать в течение 2020 г.