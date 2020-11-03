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МТС продает «Энвижн груп»

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

МТС объявила о продаже АФК «Система» 100% акций АО «Энвижн груп» за 401 миллион рублей с учетом возможной корректировки суммы в зависимости от уточненных финансовых показателей на дату закрытия сделки.

Сумма сделки определена на основе независимой оценки KPMG.

МТС продает АФК «Система» активы «Энвижн груп», связанные с бизнесом системной интеграции, за исключением тех, которые участвуют в формировании продуктового портфеля МТС. Биллинговая система FORIS BSS/OSS, которая ранее была активом «Энвижн груп», также остается в МТС.

МТС получила все необходимые для сделки разрешения и одобрения.

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