МТС продает «Энвижн груп»

МТС объявила о продаже АФК «Система» 100% акций АО «Энвижн груп» за 401 миллион рублей с учетом возможной корректировки суммы в зависимости от уточненных финансовых показателей на дату закрытия сделки.

Сумма сделки определена на основе независимой оценки KPMG.

МТС продает АФК «Система» активы «Энвижн груп», связанные с бизнесом системной интеграции, за исключением тех, которые участвуют в формировании продуктового портфеля МТС. Биллинговая система FORIS BSS/OSS, которая ранее была активом «Энвижн груп», также остается в МТС.

МТС получила все необходимые для сделки разрешения и одобрения.