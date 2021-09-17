Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Netris
Нетрис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 66
Netris упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Варев Александр 16 3
|Шумейко Анна 15 2
|Кобяков Денис 2 2
|Долгих Александр 4 2
|Чернышева Марина 1 1
|Севастьянов Александр 1 1
|Лиходедов Александр 2 1
|Севостьянов Александр 2 1
|Кроль Алексей 8 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Холодов Алексей 11 1
|Лаптев Евгений 2 1
|Хорохордин Алексей 1 1
|Исеев Тимур 1 1
|Эфендиев Мурад 14 1
|Володкович Вячеслав 30 1
|Храмцов Сергей 1 1
|Минин Александр 5 1
|Терехов Александр 13 1
|Волин Алексей 113 1
|Фридман Михаил 54 1
|Меньшов Кирилл 72 1
|Енгибарян Ваге 9 1
|Сысоев Игорь 31 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|CNews Analytics 1992 1
|Медиалогия 37 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru