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Netris
Нетрис


17.09.2021 «Ростелеком» за микроскопические деньги купил двух ИТ-разработчиков 1
01.02.2021 «Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан в Ростовской области 1
13.10.2020 «Аэродиск» и «Нетрис» подтвердили высокую производительность совместного использования своих решений 1
06.08.2020 «Ростелеком» приобретает поставщика решений для цифровизации инфраструктуры ЖКХ 1
15.07.2020 «Ростелеком» покупает поставщика решений для цифровизации инфраструктуры ЖКХ 1
14.05.2020 «Ростелеком» подвел итоги онлайн-хакатона с призовым фондом 2,5 млн рублей 1
17.12.2019 Ntechlab и «Нетрис» внедрят распознавание лиц в регионах России 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
10.10.2019 «Ростелеком» за 1,7 миллиарда купил поставщика московской видеослежки 7
06.06.2016 Видеонаблюдение в России: точка роста – госзаказ, «узкое горлышко» – СХД 2
27.05.2016 Видеонаблюдение в России: точка роста – госзаказ, «узкое горлышко» – СХД 1
19.05.2016 Конференция CNews: «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
08.09.2014 Правительство Москвы отказывается от иностранного ПО 1
19.08.2013 Zoomby.ru и «Нетрис» договорились о сотрудничестве 3
15.02.2012 «Нетрис» и «Элтекс» провели интеграцию своих продуктов для IP-телевидения 1
13.02.2012 «Смайл» запускает IPTV на платформе Netris iVision 2
25.01.2012 «Нетрис» представит на CSTB 2012 новую версию системы Netris StatServer 2
08.11.2011 «Нетрис» представила универсальную платформу для взаимодействия с клиентами через интернет 1
07.09.2011 НКС запустила услугу «Видеонаблюдение» на базе решения «Нетрис» 1
24.08.2011 ТТК выбрал решение Netris для развертывания сервисов IPTV 1
04.07.2011 «Росинтел» внедряет комплексное решение IPTV от «Нетрис» 2
22.02.2011 «Владлинк» запускает сервисы IPTV на базе Netris iVision 4
08.02.2011 «Казахтелеком» запустил сервис отложенного просмотра 1
01.02.2011 «Нетрис» анонсировала новый гибридный интерфейс iVision Pure для предоставления сервисов OTT и IPTV 2
17.01.2011 «Нетрис» выпустила систему видеоконсультирования клиентов Netris Video Consultant 1
02.11.2010 Платформа Netris WebView получила поддержку Apple iOS 1
18.08.2010 «Нетрис» успешно завершил тестирование решений IPTV 1
02.08.2010 «Нетрис» реализовал концепцию «трех экранов» для интернет-телевидения 1
24.05.2010 Связь-Экспокомм 2010: телеком набирает обороты 1
12.05.2010 «Акадо Телеком» и «Нетрис» представили систему телевизионного интернет-вещания 1
24.03.2010 «Нетрис» обновила платформу управления сервисами IPSoft iVision до версии 3.2 1
21.01.2010 «Совкомбанк» защитился от мошенничества с помощью решения «Нетрис» 1
23.10.2009 «Росмедиа» предлагает услуги IPTV через субоператоров 1
30.09.2009 Абоненты Qwerty получили новый сервис iCode 1
11.09.2009 «Нетрис» представила видеосервер для мобильного вещания 1
07.09.2009 «Нетрис» внедрил IPTV в «Твинго Телеком» 1
03.07.2009 «Нетрис» запустил сайт о взыскании «плохих» долгов 4
12.03.2009 «Казахтелеком» внедряет IPTV-решение от «Нетрис» 1

Публикаций - 46, упоминаний - 66

Netris упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
Акадо Телеком - Комкор 614 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 2
Samsung Electronics 5749 1
НКС - Национальные кабельные сети 77 1
IBM 3575 1
SAP SE 3228 1
Huawei HiSilicon Technologies 30 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 213 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
ИКС холдинг - Форпост 35 1
Прогноз 197 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 1
IntegrIT 4 1
Vocord - Вокорд 99 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
TimelinePI 4 1
Excelsior at Huawei - Эксельсиор 2 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 326 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Тривиум - Trivium 4 1
Netcraft 22 1
EPAM Systems - Test IO 2 1
SES 30 1
НПП Родник - научно-производственное предприятие 30 1
Irdeto 22 1
CDNvideo 21 1
М2М телематика 165 1
Eutelsat 66 1
НСТел - Новые Системы Телеком - NSTel - New Sysmes Telecom 5 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Быстроденьги МФК 22 2
Урал ФД - Коммерческий банк 8 1
Shopping Live 4 1
Банк Интеза 20 1
Nouse Limited 2 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 131 1
Локо-Банк 31 1
Lynwood Investments 6 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
СКБ-банк 86 1
СДМ-Банк 51 1
Альфа-Групп 330 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1128 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
Правительство Москвы 653 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
Безопасный город 348 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Apache HTTP Server 223 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 1
NtechLab FindFace 26 1
Wargaming World of Tanks 132 1
Prognoz Platform 74 1
Wargaming World of Warships 31 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Netris CCTV 2 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
Варев Александр 16 3
Шумейко Анна 15 2
Кобяков Денис 2 2
Долгих Александр 4 2
Чернышева Марина 1 1
Севастьянов Александр 1 1
Лиходедов Александр 2 1
Севостьянов Александр 2 1
Кроль Алексей 8 1
Севастьянов Алексей 23 1
Холодов Алексей 11 1
Лаптев Евгений 2 1
Хорохордин Алексей 1 1
Исеев Тимур 1 1
Эфендиев Мурад 14 1
Володкович Вячеслав 30 1
Храмцов Сергей 1 1
Минин Александр 5 1
Терехов Александр 13 1
Волин Алексей 113 1
Фридман Михаил 54 1
Меньшов Кирилл 72 1
Енгибарян Ваге 9 1
Сысоев Игорь 31 1
Ахмеров Тимур 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 11
Казахстан - Республика 2661 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - Тюмень 501 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Россия - Сибирь 882 1
Россия - Тюменская область 592 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
Восточная Европа 1698 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Украина 3417 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - Ростовская область 869 1
Россия - Батайск 28 1
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 13 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область 10 1
Казахстан - Северо-Казахстанская область 4 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
Ростелеком Virushack - онлайн-хакатон 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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