В России бурный рост культуры населения: Спрос на пиратские книги вырос на треть

Россияне стали намного чаще искать в Сети нелегальные электронные копии книг. в марте-мае 2022 г. таких запросов стало на 30% больше год к году. Эксперты утверждают, что в очень скором будущем ситуация может заметно усугубиться.

Россияне распробовали пиратские книжки

В России резко вырос спрос на «бесплатные» электронные книги, пишет ТАСС. Количество поисковых запросов «качать книги» «бесплатно читать» и им подобным выросло почти на треть (на 30%) за период с марта по май 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом 2021 г.

Согласно статистике Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), за отчетный период в Рунете было сделано 2,3-2,7 млн поисковых запросов «книга читать бесплатно». Глава АЗАПИ Максим Рябыко сообщил агентству, что Ассоциация наблюдает растущий интерес россиян к пиратским книгам.

Спрос почти всегда рождает предложение. В ответ на желание российских пользователей интернета сэкономить на покупке книг, бумажных или электронных, в Сети начала расти доля пиратского книжного контента.

Любовь к пиратскому контенту у россиян неистребима

Это подметил глава комитета по международному сотрудничеству Российского книжного союза (РКС) Евгений Капьев. Он подчеркнул, что происходящее рискует стать настоящей угрозой для книжного рынка России.

Причины вполне очевидны

Статистика, приведенная АЗАПИ, охватывает первые три месяца с момента начала спецоперации на Украине. На этот период пришлось массовое дезертирство иностранных компаний из России. Зарубежные авторы поспешили присоединиться к этому «тренду». Евгений Капьев подтвердил агентству, что многие из них в настоящее время отказываются работать с российскими издательствами. По его мнению, это может подтолкнуть россиян к потреблению пиратского книжного контента.

«Если эти книги в бумаге еще остаются и люди их покупают, то в электронке и в аудио их, к сожалению, приходится сразу снимать. И, конечно же, читатели переключаются на потребление в пиратском формате», – сказал Евгений Капьев.

Потенциальные убытки на миллиарды рублей

Ситуацию с книжным пиратством в России ждет весьма и весьма светлое будущее, считают представители АЗАПИ. По их прогнозам, если в 2022 г. ее удастся удержать на уровне 15-20%, то уже совсем скоро этот показатель достигнет 30-40%.

Как сообщили источники ТАСС, такой исход вполне вероятен, если государство не будет принимать никаких мер по борьбе с книжными пиратами. С их слов, в итоге 15-20% читающей аудитории перейдет на «темную сторону», следствием чего могут стать выпадающие доходы в размере 1,5-2 млрд руб.

Нынешних мер борьбы с книжным пиратством явно недостаточно. Глава АЗАПИ заявил что пираты постоянно адаптируются к ним. Так, он отметил, что в Рунете с января по май 2022 г. было заблокировано почти 290 сайтов с нелегальными электронными книгами, но это почти никак не помешало их распространению.

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Некоторые злостные пираты приноровились к блокировкам и пользуются отсутствием у издателей опции удалять пиратские ссылки из выдачи “Яндекса”», – сказал Максим Рябыко.

Минимальный порог входа

В настоящее время почти у каждого россиянина в собственности есть хотя бы одно устройство, способное воспроизводить электронные книги, в том числе и пиратские. В первую очередь это смартфон и планшет на базе iOS и Android – под эти платформы написаны десятки приложений для открытия файлов с книгами.

Другими словами, для отказа от бумажных книг и их легальных электронных копий большинству россиян не потребуются дополнительные финансовые вливания – понадобится лишь опыт поиска нужного контента в Сети. Да и специализированные устройства – ридеры – в российской рознице стоят сравнительно недорого. Базовые модели на 16 июня 2022 г. оценивались менее чем в 5000 руб.

Актуальные цены на электронные книги в России

Но при наличии смартфонов далеко не все россияне готовы дополнительно тратиться на узкоспециализированные «читалки». Как сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо», на середину июня 2022 г. в этой розничной сети рост спроса на ридеры не наблюдался. Представители «Ситилинка» на запрос редакции не ответили.

Немного об АЗАПИ

АЗАПИ была основана в мае 2013 г. издательствами АСТ и «Эксмо», которые на тот момент были ее единственными учредителями. Через общего владельца АЗАПИ родственна книжному онлайн-магазину «Литрес».

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АЗАПИ известна в России, в том числе, как организация, в 2013 г. инициировавшая блокировку популярной в России интернет-библиотеки «Флибуста». В январе 2014 г. АЗАПИ пошла войной на торрент-трекер «Рутрекер» (навечно заблокирован в России с ноября 2015 г.) и начала готовить против него иск. Причиной стали поддерживаемые трекером раздачи архивов электронных библиотек «Флибуста» и «Либрусек», затрагивающие интересы основателей АЗАПИ, издательств «Эксмо» и АСТ.

В августе 2016 г. «Эксмо» при содействии АЗАПИ попыталось через Мосгорсуд заблокировать доступ к «Яндексу» из-за ссылок в поисковой выдачи на скачивание книг из Rutracker. Однако Мосгорсуд отклонил это требование, поскольку доступ к Rutracker и так заблокирован.