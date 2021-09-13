Ридер «Рутокен SCR 3001» на «Ред ОС» – импортонезависимое решение для безопасности электронных систем

Российские разработчики компания «Актив» и «Ред софт» продолжают сотрудничество в целях реализации программы импортозамещения. Очередной этап развития партнерских отношений ознаменовался подтверждением совместимости считывателя смарт-карт «Рутокен SCR 3001» с операционной системой «Ред ОС».

Совместное решение Компании «Актив» и РЕД СОФТ может использоваться для электронной подписи физлиц, в электронных системах здравоохранения и электронном банкинге.

Ридер смарт-карт «Рутокен SCR 3001» соответствует стандартам ISO 7816 и Microsoft PC/SC, выполнен на базе собственного схемотехнического решения компании «Актив» и имеет программное обеспечение с возможностью доверенного обновления, обеспечивающее высокий уровень безопасности. Считыватель предназначен для использования любых типов микропроцессорных смарт-карт стандарта ISO, 7816-3 Class A, B, C (5V, 3V, 1.8V), карт с протоколами работы T=0 и T=1.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).