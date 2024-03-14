Мир переходит на новый тип гаджетов с экраном, безопасным для глаз и качеством не хуже, чем на планшетах. Число устройств растет стремительно

Компании стали намного чаще выпускать устройства с экранами на основе электронных чернил, которые за счет своих технических особенностей безвредны для глаз. Всего за сутки вышло два гаджета разных брендов – портативный экран и полноценный планшет на замену iPad и ему подобным. В обоих установлены цветные дисплеи с очень высокой для таких экранов частотой обновления. За счет этого они почти полностью заменяют классичесские аналоги с ЖК-дисплеями.

Чернила вместо кристаллов

Производители портативных устройств начали делать ставку на электрофоретические экраны, они же экраны на электронных чернилах или е-ink. За минувшие 24 часа сразу две не связанные между собой компании выпустили два устройства – мобильный дисплей для подключения, к примеру, к смартфону или небольшому настольному ПК, умещающемуся в кармане, и полноценный планшетный компьютер на современной версии Android.

Оба устройства поставляются с цветными экранами е-ink, то есть не понадобится смотреть фотографии и посещать сайты в монохромном режиме, как приходится делать на экранах подавляющего большинства электронных книг, где подобные дисплеи получили наиболее широкое распространение. Такие матрицы известны не только тем, что не влияют на зрение при длительном использовании но и минимальным по сравнению жидкокристаллическими панелями потреблением энергии. Для работающих от аккумулятора устройств это значительное преимущество.

Фото: Bigme Пока обычные планшеты работают не в среднем больше полутора суток на одном заряде, этот гаджет продержится несколько дней

Также конкретно в этих устройствах повышена частота обновления экрана для более комфортного просмотра динамических изображений, прокручивания контента в соцсетях и пр. Это совершенно нехарактерно для электрофоретических дисплеев, которые обновляются, как правило, раз в несколько секунд.

iPad на электронных чернилах

Первый из двух гаджетов с цветным «чернильным» экраном – это планшетный компьютер InkNoteX Color компании Bigme размером с современный 10,9-дюймовый iPad. В розничной продаже устройство стоит $670 (61,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 марта 2024 г.), что немного дороже базового iPad на 64 ГБ – в США он оценивается в $600 (55 тыс. руб.), в России – в 60 тыс. руб.

InkNoteX Color – это полноценный планшетный компьютер с ОС Android 13 на борту, интерфейс которой выводится на е-ink экран с диагональю 10,3 дюйма и плотностью 150 пикселей на дюйм в цветном режиме и 300 пикселей на дюйм в монохромном. Количество поддерживаемых цветов – 4096. Дисплей дополнен 36-уровневой подсветкой с возможностью регулировки температуры света.

Фото: Bigme Стилус для рисования входит в комплект поставки

Отличительной особенностью экрана InkNoteX Color является его частота обновления до 15 кадров в секунду. В этом плане InkNoteX Color становится пригодным для просмотра анимации, хотя для видео все еще маловато.

Но с учетом «железа» InkNoteX Color способен выполнять все, что умеет делать мощный Android-планшет. Внутри него установлены модули памяти RAM на 6 ГБ и ROM на 128 ГБ, есть процессору MediaTek с частотой до 2,4 ГГц восемью ядрами (два Cortex A78 и шесть А55). Есть поддержка карт microSD, GPS, Wi-Fi и Bluetooth, фронтальная камера на 5 МП и основная на 8 МП.

Отличительная особенность InkNoteX Color – это небольшой аккумулятор на 4000 мАч, меньше, чем в среднестатистическом смартфоне 2024 модельного года. Продиктован такой выбор разработчиков тем, что экран е-ink почти не расходует энергию. Зарядка осуществляется по USB-C.

Первой страной, где InkNoteX Color появится в продаже, станет Китай – на этом рынке он выйдет в самом ближайшем будущем. Дата глобального релиза пока не объявлена. В стоимость входит стилус.

Узкоспециальный монитор

Вторую новинку на электронных чернилах выпустила китайская компания Dasung – весьма опытный производитель гаджетов с такого рода дисплеями. В ее ассортименте есть несколько моделей стационарных мониторов с е-ink, как цветных, так и монохромных, а сегодня она анонсировала портативный дисплей Paperlike Color. Стоит он немного дороже планшета Bigme – около $695 (63,7 тыс. руб.) в Китае.

Paperlike Color основан на матрице E Ink Kaleido третьего поколения, способной отображать 4096 цветов, и в данной модели ее диагональ составляет 12 дюймов. Монитор имеет почти стандартное соотношение сторон – 16:10 вместо 16:9 и поддерживает довольно высокое разрешение – 2560х1600 пикселей, хотя и в монохромном режиме. Разрешающую способность экрана в цветном режиме производитель не уточняет, но, согласно информации из открытых источников, она вдвое ниже, чем в черно-белом.

Фото: Dasung Экран подойдет для тех, кому нужен второй небольшой дисплей для ноутбука или ПК

Подключать Paperlike Color можно к любым современным источникам изображения, будь то смартфон, планшетный компьютер, ноутбук, настольный ПК и пр. Беспроводного режима нет, поскольку внутри монитора нет элемента питания, но и искать подходящий кабель не потребуется – подойдет классический USB-C. Внешнее питание монитору не требуется, что повышает его мобильность.

Paperlike Color – это очень тонкое устройство, всего 5,3 мм. В то же время весит монитор как небольшой планшет, в пределах 440 граммов за счет прочного алюминиевого корпуса. Производитель заявляет о наличии в Paperlike Color своей фирменной технологии Dasung Turbo, предназначенной для повышения частоты обновления экрана, но пиковые значения не приводит. Для работы с экраном в темных помещениях есть подсветка с настройкой яркости, но на солнце она не пригодится – чем ярче внешнее освещение, особенно естественный свет, тем выше контрастность экрана из-за особенностей технологии электронных чернил.