«Дикси» запустила собственную экспресс-доставку на платформе «1С»

Как сообщила компания «Дикси», с 1 мая 2020 г. экспресс-доставка продуктов будет доступна из магазинов «Дикси» в Москве. К концу месяца к сервису доставки подключатся магазины в Московской области. До конца 2020 г. зона покрытия сервиса охватит все регионы присутствия ГК «Дикси».

При разработке проекта компания сделала акцент на скорость исполнения заказов, а также на простой и удобный клиентский сервис, позволяющий заказывать товары из магазина «у дома». Основная задача нового сервиса – повысить качество обслуживания лояльных покупателей, а также привлечь внимание новой аудитории, предпочитающей совершать покупки онлайн.

В ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, проект было необходимо запустить в крайне сжатые сроки. Система «1С:Управление торговлей», которая была выбрана для реализации проекта, позволила с минимальными доработками автоматизировать процессы доставки: реализовать загрузку заказов с сайта, принимать заказы через колл-центр, распределять их по магазинам, выдавать сотрудникам задания на сборку и доставку, организовать интеграцию с курьерскими службами.

Через две недели после начала проекта, 15 апреля, доставка стартовала в пилотном режиме в первых двух магазинах сети. До конца апреля к сервису были подключены 20 супермаркетов. К концу 2020 г. сервис будет работать во всей сети «Дикси».

При заказе программа определяет ближайший к дому покупателя магазин и проверяет в нем наличие необходимых товаров. При необходимости во время оформления доставки по телефону оператор колл-центра поможет покупателю собрать корзину из нужных продуктов и примет заказ. Это особенно актуально для пожилых покупателей, которые соблюдают рекомендации по самоизоляции в период пандемии. Для тех, кто хочет проявить заботу о близких, специально предусмотрена опция «отправить заказ на другой адрес».

Валерия Молоканова, руководитель группы практик автоматизации торговли фирмы «1С», сказала: «Мы признательны ИТ-команде "Дикси", которая молниеносно реализовала этот проект, очень значимый как технологически, так и социально. Процессы придумывались и менялись буквально на лету, а наша платформа "1С:Предприятие" позволяла быстро и гибко воплощать задуманное, реализовывать и дорабатывать нужные блоки, запускать новые процессы. Будем рады далее сотрудничать и вместе работать над расширением проекта, чтобы его новые сервисные составляющие предоставляли больше удобств покупателям, поддерживали новые способы оплаты и заказа».

В настоящий момент заказать продукты можно на сайте «Дикси» или через колл-центр. Доступны разные виды оплаты: предоплата, оплата банковской картой или наличными. До конца года будет запущено мобильное приложение.

При заказе через сайт доступна услуга бесконтактной доставки. Курьерская служба «Дикси» оснащена средствами индивидуальной защиты и соблюдает все необходимые санитарные требования: перед каждым выходом к клиенту курьеры проходят термометрию, используют одноразовые защитные маски и перчатки.

Вице-президент по ИТ и цифровой трансформации ГК «Дикси» Кирилл Бондаренко отметил: «Самое главное для компании сейчас – дать покупателям чувство защищенности: "Дикси" всегда рядом, весь ассортимент в наличии, а продукты из магазинов курьер принесет клиенту домой. Ограничения, связанные с пандемией, вызвали необходимость развернуть новый сервис в беспрецедентно короткие сроки, и мы приняли этот вызов. Команда "Дикси" работала круглосуточно три недели, чтобы реализовать и запустить этот проект».