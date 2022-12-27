OCS Distribution начинает продвижение ETL-решения VShuffle

Компания «ВС лаб-разработка», разработчик отечественного ETL-решения по обезличиванию и маскированию данных VShuffle (ВШАФЛ) и компания OCS, ИТ-дистрибьютор страны, объявляют о начале сотрудничества. Новое технологическое партнерство расширит продуктовый портфель компании OCS в области защиты информации по направлению обезличивание данных, а также поддержит вектор импортозамещения, отвечающий потребностям современного ИТ-рынка. Об этом CNews сообщили представители OCS.

VShuffle — инструмент решения проблем обезличивания данных. Продукт разработан, ориентируясь на опыт мировых лидеров обезличивания данных и опыт внедрения платформ обезличивания в российских компаниях. Функциональные возможности программного обеспечения VShuffle позволяют обезличивать персональную информацию, сделав невозможным отслеживание ее принадлежности к конкретному субъекту, тем самым защитив ее от несанкционированного использования. При этом алгоритмы обезличивания позволяют не терять целостность и консистентность данных, что дает возможность объединения нескольких баз данных, а также дальнейшее использование в процессе тестирования.

Команда департамента информационной безопасности и программного обеспечения дистрибьютора совместно с партнерским каналом займется распространением, внедрением и кастомизацией решения VShuffle под существующие потребности заказчиков. Вхождение решения VShuffle в реестр российского ПО* позволит партнерам активнее его использовать в проектах, предполагающих использование российских разработок.

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Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать Поддержка ИТ-отрасли

Компания «ВС лаб-разработка» работает на ИТ-рынке 10 лет, партнерская сеть насчитывает 40 компаний. В штате 100 сотрудников, которые работают с более чем 550 заказчиками и обеспечивают выполнение более 350 госконтрактов.

Компания OCS – российский дистрибьютор высоких технологий, инженерных решений, компьютерной и бытовой техники. Компания работает на рынке с 1994 г. Региональная сеть офисов OCS включает 23 российских городов. Компания работает более чем с 7000 реселлеров всех уровней.