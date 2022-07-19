VShuffle и «Норбит» стали партнерами в области кибербезопасности

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и российский разработчик программного обеспечения VShuffle «ВС лаб-разработка» подписали соглашение о партнерстве. В его рамках интегратор сможет распространять, внедрять и кастомизировать платформу для маскирования. Новое технологическое сотрудничество открывает возможности для решения задач по защите данных и будет особенно востребовано в банковской и государственной сферах.

При настройке VShuffle однократно указываются типы хранимой информации (ФИО, ИНН, адрес и т.д.), далее платформа подбирает оптимальный алгоритм маскирования (статический или динамический), после которого невозможно определить принадлежность персональных данных к конкретному субъекту. При этом они не только будут защищены от несанкционированного использования, но и не потеряют своей целостности и консистентности. Данные можно будет использовать для качественной разработки и тестирования, необходимых на разных этапах развития коммерческих и государственных систем.

Иван Барчук, директор департамента сбора, хранения и анализа данных «ВС лаб-разработка», сказал: «Наша платформа решает проблемы работы с данными сразу по нескольким направлениям. Первое и самое главное — это соблюдение банковской и коммерческой тайны, защита информации. Второе — обеспечение специалистов по разработке и тестированию пригодными данными: максимально похожими на реальные, читаемыми и согласованными между собой. В процессе создания решения мы опирались не только на собственный опыт и требования рынка, но и на глобальную экспертизу.

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Дмитрий Демидов, руководитель лаборатории инноваций «Норбит», отметил: «Учитывая растущее в геометрической прогрессии количество кибератак и увеличивающиеся объемы корпоративных баз данных, нашим клиентам необходимы технологичные инструменты, которые помогут создать надежные и безопасные условия для хранения и использования персональной информации. Партнерство с VShuffle позволит максимально эффективно решать задачи заказчиков и предлагать им ИТ-решения, отвечающие новым вызовам и угрозам».