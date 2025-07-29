Академия Softline открывает обучение по продуктам «С-Терра»

Образовательная экосистема Академия Softline (ГК Softline) объявляет о старте партнерства с компанией «С-Терра СиЭсПи», российским разработчиком и производителем средств сетевой информационной безопасности. В образовательную линейку войдут курсы по защите данных, что соответствует стратегии образовательного бизнеса по усилению позиций в направлении информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Академия Softline нацелена на развитие обучающих программ в соответствии с актуальными отраслевыми тенденциями. Ресурсы позволяют полностью обеспечить весь образовательный процесс от проведения тренингов и лекций до организации тестирования и сертификации, реализации киберучений для заказчиков. «С-Терра СиЭсПи» — российский разработчик и производитель средств криптографической защиты информации (СКЗИ), систем обнаружения вторжений (СОВ), межсетевых экранов (МЭ) и других продуктов для информационной безопасности. Партнерство компаний поможет заказчикам повысить уровень экспертизы в задачах информационной безопасности.

Первым этапом сотрудничества станет запуск образовательных программ для специалистов разного уровня. Руководителям и сотрудникам, которым необходимо получить представление о продуктовом портфеле вендора и оценить потенциальный эффект от внедрения решений, доступен курс «Построение защищенных виртуальных сетей на основе продуктов С-Терра версии 5.0». Техническим специалистам и инженерам, которые стремятся изучить технологии криптографической защиты и повысить уровень своей экспертизы, предлагается курс «Информационная безопасность. Построение защищенных виртуальных сетей на основе IPsec с использованием алгоритмов шифрования ГОСТ на базе шлюзов безопасности С-Терра (ver. 5.0)». Первые группы стартуют уже в сентябре 2025 г. Каждый выпускник получит навыки, которые сразу же сможет применить в работе, а также подтверждающий их сертификат.

«Сегодня дефицит высококвалифицированных специалистов в сфере информационной безопасности — один из ключевых вызовов для технологического суверенитета. Наша миссия — отвечать на этот спрос, предлагая современные решения для развития персонала заказчиков. Академия Softline накопила уникальный экспертный опыт в повышении квалификации и переподготовки специалистов по защите информации. Благодаря партнерству с компанией "С-Терра СиЭсПи" мы усиливаем направление и предлагаем заказчикам все больше инструментов для изучения в области кибербезопасности», — отметил Игорь Морозов, руководитель Академии Softline.

«Для нас сотрудничество с Академией Softline — стратегически важный шаг. Синергия нашего опыта в разработке криптографических решений с впечатляющими ресурсами и педагогическим опытом Академии позволит качественно развивать сферу информационной безопасности. Мы уверены, что это начало долгосрочного и плодотворного партнерства», — сказал Михаил Иванов, генеральный директор «С-Терра СиЭсПи».