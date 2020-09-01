«Техносерв» представил решение для роботизации рутинных операций

«Техносерв» представила новый продукт – «Роботизация рутинных операций».

Решение «Роботизация рутинных операций» помогает оптимизировать ИТ-процессы с помощью программных «роботов»: на основе правил бизнес-логики они выполняют заданные повторяющиеся функции и рабочие процессы в информационных системах – точно так же, как это сделал бы человек. Это освобождает сотрудников от однообразных трудоемких задач при работе с компьютером, например, разбора почты, формирования стандартного набора документов, ввода однотипной информации на сайтах, работы с типовыми обращениями клиентов и т. п. Таким образом высвобождается время для более творческой и сложной деятельности, повышается точность исполнения, процесс реализуется качественнее, а затраты сокращаются. Если роботизируются функции взаимодействия с клиентами, то уменьшается время реакции на запросы, что повышает конкурентоспособность компании и лояльность ее аудитории.

Продукт ориентирован на потребности широкого спектра заказчиков: госструктур, операторов связи, финансовых организаций, промышленных, топливно-энергетических, транспортных и торговых предприятий.

Внедрение решения специалистами «Техносерва» включает расчет эффективности проекта на базе собственной методики, разработку или адаптацию робота на базе одной из платформ под цели и задачи заказчика, интеграцию его в ИТ-инфраструктуру и поддержку робота при изменениях внешних сайтов и внутренних систем. Алгоритмизация работы сотрудников выполняется с помощью платформ RPA (Robot Process Automation). В области роботизации процессов «Техносерв» создал одну из лучших практик на рынке, собрав максимально возможные знания и компетенции практически по всем известным вендорским решениями.

Обширная база методологических наработок и подходов по выстраиванию RPA-процессов в компаниях различных отраслей позволили экспертам «Техносерва» разработать собственную методику роботизации, которая является центральной частью продукта «Роботизация рутинных операций». Она учитывает типы процессов, которые предполагается роботизировать, критерии внедрения, существующий у заказчика ИТ-ландшафт, требования информационной безопасности, потенциальную нагрузку и позволяет определить, продукт какого вендора станет оптимальным в каждом конкретном случае – с точки зрения простоты интеграции и максимального покрытия заявленных задач. Именно поэтому решение «Техносерва» не требует длительной и сложной интеграции в имеющийся у заказчика ИТ-ландшафт, и в среднем проект рассчитывается на период от 2 до 12 месяцев в зависимости от количества и сложности процессов.

Для роботизации целесообразно выбирать трудоемкие процессы с прописанными правилами и большим количеством стандартных операций, регулярно повторяющиеся и требующие использования ресурсов нескольких ИТ-систем. В рамках одного проекта оптимально работать с двумя–четырьмя небольшими процессами или одним сложным, многосоставным. А для координации, управления и мониторинга работы нескольких роботов или выполнения нескольких задач в продукт «Роботизация рутинных операций» включено специальное решение – оркестратор.

«Технология RPA в России еще проходит процесс становления, и не все шероховатости пока удается легко обходить. Богатый опыт разработки и тестирования программных решений позволил нам быстро влиться в только появляющееся направление RPA и разработать методику создания и внедрения программных роботов. Хотя во многих проектах нам приходится выполнять интеграцию не только с нетипичным бизнес ПО, но и технически устаревшими программными решениями, продукт высокой степени готовности позволяет нам разрабатывать роботов в сжатые сроки без необходимости изменения текущих бизнес-процессов, – сказал Михаил Иванов, директор центра компетенций по банковским технологиям компании «Техносерв». – Мы не останавливаемся на достигнутом. Сейчас одним из направлений RPA для нас является RnD, в рамках которого мы изучаем новых вендоров, новые подходы (например, Process Discovery) и формируем видение перспективных способов импортозамещения».