Рабочая группа «Нормативное регулирование» одобрила законопроект о трудовом ЭДО

Рабочая группа «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика» рассмотрела и в целом одобрила для направления в Правительство подготовленный Минтруда России проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части перехода на электронный кадровый документооборот)».

Основной целью законопроекта является создание условий для внедрения и реализации электронного кадрового документооборота, формирования цифровой среды, совершенствования процессов электронного взаимодействия работодателя и работника.

«Актуальность затрагиваемых законопроектом вопросов трудно переоценить в контексте дальнейшей цифровизации организационных и бизнес-процессов в российской экономике. В целом, мнение рабочей группы свелось к тому, чтобы одобрить документ с учетом высказанных замечаний и направить на согласование с ФОИВами по установленной процедуре», – сказал Руслан Ибрагимов, руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование», член правления – вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью МТС.

В настоящее время Минтруда России и ряд организаций проводят эксперимент по переводу в электронную форму документов и сведений о работнике по вопросам трудовых отношений. В нем приняли участие 360 компаний с общим числом сотрудников более 20 млн человек. Министерство труда России и участники эксперимента со стороны бизнеса оценивает эксперимент положительно.

«Использование документов, связанных с работой, в электронном виде создаст больше возможностей для удаленного трудоустройства. К примеру, соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор. Работники смогут без посещения кадровой службы подписывать кадровые документы с помощью электронной подписи, а также будут иметь быстрый доступ к необходимым документам. Для организаций ведение электронного кадрового документооборота повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений», – сказал Дмитрий Тер-Степанов, заместитель генерального директора, директор по направлению «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика».

«Мы как бизнес заинтересованы в ускоренном переходе на электронный кадровый документооборот и уже сейчас готовы предложить технологичные решения, которые позволят развивать это направление», – отметила в ходе заседания рабочей группы Анна Серебряникова, член рабочей группы «Нормативное регулирование», президент Ассоциации больших данных, управляющий партнер nlogic.

Вместе с тем, поддерживая в целом представленную законодательную инициативу, рабочая группа считает необходимым доработать документ. В частности, законопроект в рассмотренной редакции исключает возможность подписания кадровых документов простой электронной подписью (ПЭП) работника в информационной системе работодателя (КИС), а также не описывает порядок проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП), что может потребовать принятие и подписание отдельных документов работников, в том числе, бумажных.

Работа по переходу на электронный кадровый документооборот ведется в рамках федпроекта «Нормативное регулирование цифровой среды». Решение по применению электронных трудовых книжек принято еще в прошлом году, необходимые изменения уже внесены в трудовой кодекс. Вторая часть инициативы – электронный кадровый документооборот – реализуется через эксперимент, принятие законопроекта планируется до окончания эксперимента в этом году

Ранее законопроект уже был рассмотрен рабочей группой и доработан по замечаниям фонда «Сколково» – центра компетенций федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды».