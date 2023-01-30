«Ростелеком» нацелился купить «Мегафон»

«Ростелеком» может стать владельцем не только Tele2, но и «Мегафона». Сделка сейчас обсуждается на уровне Правительства. Эксперты оценили оператора в 616 млрд руб. Покупка «Мегафона» госоператором может привести к безусловному лидерству «Ростелекома» в телеком-сегменте рынка и привести к повышению цен на связь.

«Ростелеком» может купить «Мегафон»

Госоператор «Ростелеком» может купить «Мегафон», принадлежащий холдингу Алишера Усманова (USM). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Правительству.

На согласование властей вопрос по покупке «Мегафона» «Ростелеком» поступил в конце 2022 г. «Мегафон» хотят купить не впервые, отмечает источник издания, близкий к USM. По его словам, все предложения и варианты продажи будут рассмотрены. Помимо «Ростелекома», интерес к «Мегафону» проявляют и другие игроки рынка, в том числе непрофильные, сообщают собеседники издания.

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщили ресурсу, что к ним ходатайство «Ростелекома» о покупке «Мегафона» не поступало. Пресс-службы «Ростелекома», USM и «Мегафона» отказались давать комментарии изданию.

Представители Минцифры не ответили на запрос «Коммерсанта».

Сколько стоит «Мегафон»

По данным «Коммерсанта», выручка ПАО «Мегафон» по результатам 2021 г. составила 354,19 млрд руб. В мае 2022 г. компания перестала раскрывать отчетность, отмечает издание. Как пояснил изданию аналитик «Финам» Леонид Делицын, обычно телеком-компании оценивают исходя из мультипликатора 1,75 к выручке. Таким образом, эксперт оценил стоимость «Мегафона» в 616 млрд руб.

Эксперт также подчеркнул, что окончательная цена актива будет зависеть от того, как будет структурирован долг компании. По итогам 2021 г. он составил 244,6 млрд руб.

На стоимость «Мегафона», может повлиять и продажа «Вымпелкома». По мнению Делицына, для покупки оператора время удачное, так как на стоимость актива снижает недоступность телеком-оборудования.



В начале ноября 2022 г. группа Veon объявила о начале продажи своего российского подразделения — «Вымпелкома». А к концу месяца Veon договорилась о продаже «Вымпелкома» топ-менеджменту. Актив был оценен в 320 млрд руб. А в январе 2023 г. «Коммерсант» писал о том, что Правительство не согласовало эту сделку.

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Отметим, что «Мегафон» ушел с Лондонской биржи в 2018 г., а в 2019 г. ушел и с Московской биржи.

Продажи телеком-активов

Источник «Коммерсанта» допустил, что продажа телеком-активов USM происходит в преддверии продажи «Мегафона». Так, в конце 2022 г. «Мегафон» начал скупать у холдинга Усманова ИТ-компании. Например, в декабре были куплены разработчик аналитических платформ oneFactor и ИТ-интегратор «Талмер». В январе 2023 г. также была приобретена компания «Инплат», которая занимается обработкой интернет-платежей.

Помимо этого, в декабре 2021 г. USM продал свои акции VK.

Повышение цен

По словам Делицына, продажа «Мегафона» «Ростелекому» может выявить тенденцию по переходу ключевых технологических компаний в пользу государства. Этот факт подтверждает и то, что «Вымпелком» могут продать структурам «Газпрома» или Сбербанка, пишет «Коммерсант».

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Эксперт считает, что при покупке госоператором «Мегафона», «Ростелеком» станет безусловным лидером сегмента. Так как компания является единственным владельцем и 100% акций Tele2.

Переход телеком-компаний под контроль государства «может решить проблемы с поставками оборудования» и тем самым позволит сохранить высокое качество сервиса. Но снижение конкуренции приведет к росту цен на услуги связи, считает Леонид Делицын.