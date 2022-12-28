Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

«Мегафон» приобрел российского разработчика ПО oneFactor

«Мегафон» объявил о завершении сделки по покупке компании oneFactor, специализирующейся на разработке аналитических платформ на базе искусственного интеллекта. Сделка позволит оператору усилить экспертизу в области технологий больших данных (big data) и предлагать новые решения для абонентов и бизнеса.

«Мегафон» – один из поставщиков аналитических решений на российский рынок. За последние три года за счет разработки новых сервисов и расширения продуктового портфеля этот сегмент бизнеса удвоился в денежном выражении.

«Рынок решений на основе больших данных растет на 40% в год. Кроме банковской сферы и электронной коммерции, которые традиционно используют аналитические инструменты, активный спрос наблюдается в госсекторе – особенно востребована геоаналитика для определения туристического потенциала территорий и проектирования городской инфраструктуры. oneFactor – наш давний партнер в области big data, появление компании в периметре «Мегафона» позволит нам повысить эффективность этого бизнес-направления и предлагать рынку самые современные инструменты для развития бизнеса и отдельных территорий», – сказал директор по стратегии и развитию бизнеса «Мегафона» Александр Соболев.

Александр Грицай, Forecast NOW: Как сделать продукт для управления запасами лучше, чем у многомиллиардных ИТ-корпораций?
Импортозамещение

В результате сделки «Мегафон» стал владельцем 100% ООО «Единый фактор» (oneFactor). Компания создает аналитические сервисы на базе искусственного интеллекта для банковской сферы, страховых компаний, электронной коммерции, ретейла и туризма. Среди разработок компании – сервисы для оценки рисков, лидогенерация для развития коммерции и бизнеса предприятий, геоаналитика в области туризма и городской среды, а также другие продукты с использованием big data. oneFactor сохранит все текущие контракты и продолжит оказывать услуги внешним партнерам после завершения сделки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Мегафон» купил ИТ-компанию, созданную его бывшим топ-менеджером

Microsoft изготовился купить знаменитый стриминг, бойкотирующий россиян

Softline купил крупного провайдера Microsoft Azure

Бывшее игровое подразделение VK ушло из России

Кредиторы Veon хотят, чтобы за его еврооблигации расплатился «Вымпелком»

Сервис аренды электросамокатов выходит на биржу с оценкой до 25 миллиардов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще