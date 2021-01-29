Продукты и сервисы компаний «ИКС Холдинга» включены в реестр отечественного ПО

Клиентские сервисы SmartMachine, SmartCity и «Социальный скоринг» разработчика специализированной платформы сервисов искусственного интеллекта для операторов связи oneFactor (входит в «ИКС Холдинг») включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Многие заказчики oneFactor при выборе продукта ориентируются на российский софт из реестра в рамках программы импортозамещения. Кроме того, использование программного обеспечения из реестра дает заказчикам большую уверенность в качестве предоставляемых сервисов, учитывая, что продукт проходит независимую экспертизу. Дополнительным преимуществом включения в реестр, безусловно, является особая схема налогообложения для разработчиков отечественного ПО, которая позволяет нам активнее инвестировать в создание новых продуктов в области аналитики больших данных и искусственного интеллекта», – сказал директор по аналитике и алгоритмам oneFactor Максим Воеводский.

Кроме того, Минцифры России включило в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных продукт «ШТОРМ Технологии» Cascana.Customer Engagement Center.

«Попадание ключевого продукта в Реестр Минцифры позволит нам принимать участие в конкурсах, правила закупок в которых предоставляют приоритет товарам и продуктам российского происхождения, а также участвуют в программе импортозамещения, – отметил Алексей Боровков, директор департамента развития бизнеса «ШТОРМ Технологии». – Это, как правило, закупки госорганов и компаний со значительной долей участия государства».

Сервис SmartMachine компании oneFactor на основе технологий машинного обучения позволяет банкам, МФО и страховым компаниям автоматизировать процесс принятия решения, определять платежеспособность клиентов, оценивать риски кредитования как физических лиц, так и предприятий малого бизнеса. Сервис повышает эффективность CRM-кампаний, выявляет заинтересованность в покупке продукта или услуги, позволяет проводить персональную коммуникацию и валидировать адресную информацию в режиме онлайн.

Другой сервис oneFactor SmartCity решает задачи городского планирования и оптимизации транспортной инфраструктуры, позволяют оценить транспортные потоки. Специально разработанная технология позволяет оценить фактическую численность населения, ее структуру и динамику. Решение oneFactor на основе технологий машинного обучения создает агрегированный «портрет жителя» любого города или населенного пункта в стране, а также определяет жителей со схожим поведенческим профилем.

Социальный скоринг оценивает кредитный рейтинг на уровне различных социумов заемщика, таких как домохозяйство, предприятие и т.д. Это дает дополнительные возможности кредитования для тех, кто ранее не мог претендовать на получение кредитных продуктов из-за молодого возраста, отсутствия кредитной истории или не постоянной занятости.

Продукт Cascana.Customer Engagement Center от «ШТОРМ Технологии» автоматизирует процессы омниканального обслуживания и продаж в контактных центрах и других подразделениях, массово взаимодействующих с клиентами. Решение позволяет повысить эффективность работы специалистов обслуживания, а также задействовать их в кросс- и до- продажах продуктов Заказчика своим клиентам. Решение относится к классу Customer Engagement-систем и ориентировано на клиентов, обладающих большой собственной клиентской базой и уделяющих много времени персонификации сервиса для них и последующей монетизации этой базы за счет кросс- и до-продаж продуктов на пике лояльности.