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«Земский собор» — новая игра российских разработчиков, вдохновленная событиями Смутного времени

Российская игровая студия Cyberia Nova («Сайберия Нова») анонсирует «Земский собор» — игру в жанре приключенческого экшена (Action-Adventure) от третьего лица.

«Земский собор» – новая история о событиях, развернувшихся после Смутного времени, рассказанная от лица главного героя – казака Кирша, соратника Юрия Милославского. Игра погружает в закулисные интриги Земского собора 1613 г. Тогда для избрания нового царя делегаты съехались со всех концов русской земли. Многие претендовали на престол, в том числе и иностранцы, — но не было среди них достойного кандидата. Кирша стремится не допустить на трон иноземцев, а также предателей. Для этого герою потребуется не только острый ум и смекалка, но и острая сабля.

В игре переосмыслены основные механики, внедрена новая система мирного и боевого передвижения главного героя и NPC (неигровых персонажей), добавлены новые сюжетные элементы и интерактивные возможности.

«Особое внимание уделено системам боя и стелса — игроки смогут сражаться, используя комбинации ближнего и дальнего боя, а также скрытно устранять противников с помощью метательных ножей и другого оружия. Также игрок сможет активно взаимодействовать с окружением при помощи элементов QTE (Quick Time Events) и мини-игр», – сказал креативный директор студии «Сайберия Нова» Сергей Русских. Он отметил, что события «Земского собора» разворачиваются по линейному сюжету, без RPG-элементов — все подчинено темпу повествования.

Разработчики сочетают историческую достоверность и повествование от лица главного героя, используя прием «ненадежного рассказчика», что позволит лучше погрузиться в атмосферу политических интриг той эпохи.

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Цифровизация

Релиз «Земского собора» состоится 4 ноября 2025 г., игра будет доступна на VK Play. Уже сейчас ее можно добавить в желаемое. Проект рассчитан на игроков от 12 лет.

Все, кто приобрел «Смуту» до релиза «Земского собора», получат новую игру бесплатно, а владельцев предзаказа «Смуты» дополнительно ждет уникальный внутриигровой предмет в знак отдельной благодарности.

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