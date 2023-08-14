Merlion стал официальным дистрибьютором профессиональных дисплеев и видеостен Ikar

Merlion и «Икар», федеральная российская компания по производству профессиональных дисплеев и видеостен, подписали дистрибьюторское соглашение. Официальным дистрибьютором продукции Ikar Merlion стал первым на ИТ-рынке. В этом статусе компания начинает активно продвигать среди своих партнеров весь спектр продукции вендора: профессиональные и интерактивные панели, видеостены, профессиональные ЖК-мониторы, системы крепления панелей.

Продукция Ikar востребована в самых разных отраслях – от розничных магазинов до аэропортов и компаний энергетического комплекса, отмечают в Merlion. В ассортименте производителя есть и не совсем обычные категории, например, такие как: отдельные профессиональные панели с возможностью круглосуточной работы, выдвижные мониторы для видео-конференц-залов и спикерских трибун, специальная серия мониторов разных форм и размеров (прямоугольные, квадратные, круглые).

Собственное программное обеспечение «Икар» позволяет интегрировать профессиональные LCD-панели и решения в действующую инфраструктуру заказчиков.

Производственные площадки компании «Икар» находятся в Оренбурге и Москве, что в сочетании с разветвленной филиальной сетью компании Merlion является гарантией оперативных поставок любого масштаба по всей России.

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Роман Суров, заместитель генерального директора компании «Икар», сказал: «Мы очень рады сотрудничеству с компанией Merlion, нашим первым дистрибьютoром. Приверженность команды «Икар» к качеству продукции и широкий пул партнеров Merlion позволит нам выстроить стабильное и взаимовыгодное партнерство. Надеемся занять прочное место в ряду производителей профессиональных дисплеев в портфеле крупнейшего российского ИТ-дистрибьютора».

Олег Фоменко, директор единого департамента закупок Merlion и «Ситилинк», сказал: «Отечественные системы отображения информации сейчас переживают настоящий бум, особенно в корпоративном сегменте и государственных структурах. Наши партнеры – как ритейлеры, так и системные интеграторы – умеют работать с этими категориями заказчиков, поэтому можем выразить уверенность в хороших перспективах нашего сотрудничества с компанией «Икар».